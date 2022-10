Nueva reválida para Sidnei

Llegó el verano pasado con la vitola de titular, pero no ha conseguido asentarse. Es Sidnei Rechel da Silva, que perdió su sitio en el once hace dos jornadas por su bajo estado de forma y ahora apunta a volver al equipo inicial para la cita frente a la UD Ibiza el próximo sábado en el Estadio de Gran Canaria (17.30 horas). Es el favorito de Xavi García Pimienta tras el primer entrenamiento de la semana pese a que en Anduva el técnico apostara por trasladar a Álex Suárez desde el lateral derecho hacia el centro. El isleño, precisamente, supone otra alternativa, como también la de Enrique Clemente.

Sin embargo, el exbético parte con ventaja entre otras cosas porque el barcelonés le consideró indiscutible en la pretemporada y también en los dos primeros partidos del campeonato. Luego le relegó al banquillo por unas molestias y volvió al once la jornada siguiente, en cuanto estuvo totalmente recuperado.

Hasta que después del choque de Santander, donde no tuvo su mejor tarde, perdió el lugar en favor de Saúl Coco, cuya lesión ante el Mirandés –un esguince de tobillo que le tendrá fuera uno o dos partidos– le abre nuevamente las puertas de la titularidad.

El ex del Betis ha evidenciado tener falta de rapidez; por contra, aporta buena salida de balón

En los cinco partidos que ha jugado hasta el momento Sidnei no ha demostrado estar al nivel que se presuponía de un central como él. Más allá de sus actuaciones, algunas correctas y otras deficientes, no está a tope a nivel físico, o por lo menos no da la sensación de estarlo. Su falta de velocidad en carrera o su lentitud a la hora de girarse han sido un lastre para el equipo por momentos.

Por ejemplo en Vitoria, donde Abde le hizo un quiebro sin demasiado esfuerzo y el resultado fue el primer gol en contra de la UD, en la cuarta jornada. O también en Santander, donde un mal control suyo, con posterior intento de regate, terminó en un mano a mano de Pombo con Valles que no terminó en gol porque el portero sevillano lo evitó con una gran parada.

No fue su único error en El Sardinero, por lo que el técnico se vio obligado a sustituirle en el descanso cuando ni siquiera tenía una tarjeta amarilla. En cambio, en la primera jornada la explicación a su sustitución en el intermedio fue la amonestación, aunque había dejado ya alguna muestra de su lentitud a la hora de correr hacia atrás.

Por otro lado, Sidnei sí ha aportado una buena salida de balón, y esa cualidad es la que le pone nuevamente en la pole position para suplir a Coco el sábado. Es innegociable para el técnico que la pelota salga bien jugada desde la defensa y su presencia la garantiza.

Por eso es más factible que sea él el acompañante del indiscutible Eric Curbelo. Las alternativas con que cuenta el entrenador son Álex Suárez, del mismo perfil que el satauteño y fijo en el lateral derecho en el arranque de la temporada, y Enrique Clemente, que aún no ha debutado como amarillo tras incorporarse al equipo en el tramo final del mercado.

García Pimienta ya ha expresado en varias ocasiones que quiere a Álex Suárez en el costado derecho por su solidez defensiva, mayor que la de Álvaro Lemos, tanto que desde la pretemporada, ante la posibilidad de que el gallego se marchara, probó al grancanario en ese lugar y luego le dio la confianza en el campeonato. La prueba de Álex y Curbelo como centrales y Lemos como lateral no salió bien en Anduva: tres goles encajados.

García Pimienta ha utilizado tres parejas distintas en las ocho jornadas disputadas hasta el momento

La otra posibilidad con la que cuenta el técnico catalán es dar la alternativa a Enrique Clemente, lo que implicaría que el satauteño tendría que moverse para dejar su lugar al zaragozano, toda vez que este es zurdo. Es la opción menos probable, ya que Pimienta acostumbra a incluir a los jugadores de manera paulatina.

En las ocho jornadas transcurridas hasta el momento la UD ha presentado varias parejas de centrales, según el míster, porque todos están bien y enchufados, lo que le permite elegir en función de los rivales. Todos suman minutos salvo el maño y el sábado volverá a haber una pareja distinta a la del partido anterior.

Es una reválida para Sidnei, el jugador que seguramente ha sembrado más dudas en la afición por su bajo rendimiento. Todos esperan su mejor cara, incluido Pimienta, su gran valedor. Ahora le toca responder al brasileño.