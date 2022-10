La incógnita sigue sin despejarse: Sandro Ramírez aún es duda para el partido del sábado (17.30 horas) entre la UD Las Palmas y la UD Ibiza. El delantero se sumó hoy al trabajo con el grupo tal y como estaba previsto, sin embargo, todavía presenta molestias en el aductor izquierdo que le impiden realizar algunos acciones. Pese a que las pruebas a las que fue sometido determinaron que no sufre una rotura, sí tiene hinchada la zona, por lo que su presencia como titular en la delantera está en el aire.

Cabe recordar que el isleño sufrió un percance el sábado pasado frente al Mirandés en Anduva después de sustituir al lesionado Marc Cardona en la primera parte. Ya en la segunda, después de haber marcado el segundo gol de Las Palmas al aprovechar un gran pase en profundidad de Jonathan Viera, sintió una sobrecarga en el aductor y, tras comunicarlo al banquillo, fue sustituido. Apenas participó media hora, 10 minutos en el primer acto y 20 en el segundo. Había que evitar riesgos.

Las primeras estimaciones sobre el terreno dejaron abierta la posibilidad de que pudiera tener una rotura que finalmente no existe, según las pruebas a las que fue sometido el lunes. De alguna manera, la decisión de sacarle del campo fue la correcta. Así, el plan con el futbolista era que trabajara al margen del grupo el martes y que el miércoles se probara con el grupo, y se cumplió. Sin embargo, cuatro días después del percance la inflamación sigue y por eso Sandro todavía siente dolor en la ingle, lo que le limita a la hora de realizar algunos movimientos.

Por tanto, el candidato principal a sustituir a Marc Cardona, que estará fuera al menos tres semanas por una microrrotura en el isquiotibial izquierdo, es duda. En este sentido, Xavi García Pimienta no acostumbra a forzar a los jugadores justo después de superar una lesión, por lo que no tendrá ningún reparo en dejar en el banquillo o en la grada al isleño si no está en condiciones de jugar. La otra alternativa, Florin Andone, suma ya dos entrenamientos con el grupo y los ha completado con normalidad, pero lleva un mes sin jugar y una titularidad podría hacerle recaer. Así, la inclusión de Jonathan Viera como falso nueve o del filial Ale García aparecen como opciones serias a ocupar la delantera ante el Ibiza.