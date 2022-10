El capitán ha querido salir a la palestra para marcar el orden. Palabra del "Messias canario" para zanjar cualquier posible debate impío que se cierna sobre él. "Había dudas sobre mí, volví, y metí dos goles y di dos asistencias", expresó Jonathan Viera esta mañana en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado entre la UD y el Ibiza (17.30 horas, LaLiga SmartBank TV). Unas preguntas que se cernieron sobre la figura del 21 en cuanto al rendimiento del equipo amarillo con él y sin él durante las tres jornadas que estuvo lesionado y el equipo maravilló sobre el césped.

Tira de orgullo propio para demostrar de qué pasta sigue estando hecho y acude a la vez a la hemeroteca de su propia experiencia con la UD. "Dudas sobre mí siempre va a haber, volví de Bélgica (tras su paso por el Standard de Lieja) mucha gente dudó de mí y demostré lo que había, y después pasó lo mismo, volví de China (cuando pertenció al Beijing Guoan) y fue igual. Con el paso de los años las dudas se irán incrementando, no es algo que me preocupe", expresó el Mago de la Feria.

A su vez, Jony sí que dejó claro que al menos no le agradó que se trasladasen esas dudas al núcleo interno del equipo. "No me gustó que vinieran aquí y le preguntaran al míster por ello, lo que no me gusta es el eco de la duda", subrayó el mediapunta.

Sobre la conexión que mantiene con Sandro, al que le brindó una asistencia el pasado sábado en el encuentro frente al Mirandés no obvió los elogios. "Es un jugador de un nivel espectacular top, es muy fácil, por eso ha jugado donde ha jugado", reprodujo, a la vez que amplió su visión con el otro delantero con el que se ha combinado hasta la fecha, Marc Cardona: "Con él también he tenido una conexión muy buena, es genial que todos estemos a un gran nivel", sentenció.