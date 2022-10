Llega la semana Víctor Machín. Vitolo volverá a sentarse en el banquillo de la UD salvo sorpresa mayúscula. Las sensaciones del entrenador del equipo amarillo, Xavi García Pimienta son optimistas al respecto del extremo, con quien acordará la posibilidad de que entre en la lista de 25 para medirse al Ibiza. "Mañana decidiremos entre Vitolo y yo si entra en la convocatoria", expresó el técnico esta mañana durante la rueda de prensa previa al encuentro frente al conjunto balear (sábado, 17.30 horas, LaLiga SmartBank TV).

En la misma línea, el estratega catalán confirmó que la mejoría de Vito lleva gestándose desde hace dos semanas, si bien es cierto que la pasada jornada tanto jugador como técnico y "el equipo", como Pimienta se refirió esta mañana a sus ayudantes, tomaron la decisión de retrasar su vuelta una jornada más y que no viajara a Miranda de Ebro. "Vitolo lleva dos semanas entrenando con el grupo y haciendo todos los ejercicios, si mañana no ocurre nada extraño es probable que venga mañana convocado y entrará a jugar cuando se sienta preparado y nosotros lo tomemos oportuno", exclamó el técnico.

Asimismo, cuestionado sobre si el proceso de recuperación de Vitolo va más allá de cuestiones físicas, Pimienta ofreció un análisis amplio en el tiempo "Con Vitolo hay que tener en cuenta todos los factores. Está haciendo un proceso brutal para volver a ser futbolista. Entrará poco a poco y no va a ser definitivo que se asiente en el once si juega. Vamos por el buen camino y lo que haya pasado de aquí a atrás no nos importa porque no estaba con nosotros. Irá entrando de forma natural en el equipo, no le metamos prisa", añadió el entrenador sobre el extremo, que jugó su último partido como profesional el 9 de enero frente al Sevilla.

Sobre las cuestiones de enfermería, Pimienta desveló que Saúl Coco está sano a pesar de haber sufrido un esguince de tobillo en el último encuentro liguero frente al Mirandés. "Entrenó con normalidad y si no pasa nada raro estará disponible", explicó sobre el central, mientras que las dudas en la delantera por las molestias de Sandro Ramírez y Andone contestó en dos sentidos: "Florin ha hecho todas las tareas y está a disposición, pero hay que tener en cuenta que lleva mucho tiempo sin jugar (participó en los últimos siete minutos frente al Leganés antes de lesionarse); mientras que Sandro ha entrenado bien y mañana decidiremos a ver si puede participar. Diría que los tres están bien", subrayó.

También Pimienta tuvo palabras para Sidnei, quien apunta a titular por los problemas físicos de Coco, y después de que no haya jugado en los dos últimos partidos y fuera sustituido en el descanso del encuentro frente al Racing, la última vez que sudó la camiseta. " Si miramos los partidos que jugamos ha sido un jugador que participó bastante. En el partido del Racing tuvo un golpe en el descanso y lo cambiamos. Cuando tienes una defensa de tanto nivel es injusto que haya jugadores que estén parados. Sidnei si tiene que jugar mañana lo hará. Tiene una experiencia brutal. No tengo ninguna duda con él", expuso sobre el central brasileño.

Ya en cuestión del rival de mañana, la UD Ibiza, García Pimienta resaltó la figura de su entrenador, Javier Baraja. "Nos conocemos porque nos enfrentamos en el Playoff de ascenso cuando estaba en el Barça y él en el Valladolid Promesas. Es un chico que hace bien las cosas y que tienen dos formas de jugar", esbozó sobre su homólogo en el banquillo balear.

Además, como de costumbre, dijo que es "un gran equipo", que "combina a gente veterana y joven con una complicidad que les viene muy bien", y que "con el balón se sienten cómodos", por lo que su plan de juego será "estar organizados para intentar recuperarlo rápido para que no se sientan bien". Cuestiones que según Pimienta, si consiguen ejecutar, les llevará más cerca de la victoria, porque tal y como piensa: "Si estamos al máximo nivel le ganamos a cualquier equipo".

En referencia a la presencia de Nolito en las filas ibicencas, el entrenador dio valor que un jugador de su talla esté jugando en Segunda División. "Si está ahí ya es signo de demostrar que quiere jugar al fútbol. El Ibiza tiene este perfil de jugador que marca la diferencia, lo tendremos muy en cuenta pero no podemos menospreciar al resto de compañeros", añadió.

Finalmente, al ser preguntado por los tres partidos que tiene la UD en la siguiente semana (Ibiza, Lugo y Ponferradina en el plazo de siete días) y si piensa ejecutar algún plan de rotación, el catalán fue categórico en su filosofía de partido a partido. "Mañana tenemos al Ibiza, que es verdad que no pierdo de vista que tenemos tres partidos, pero no vamos a hacer rotaciones pensando más allá. Cuando tienes tres partidos suceden cosas, lesiones, tarjetas. En ningún caso va a condicionar que nadie tenga descanso pensando en el partido siguiente", sentenció Pimienta.