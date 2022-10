Para ello, la Unión Deportiva espera continuar por la misma senda de juego que mantuvo hasta el minuto 88 de la pasada jornada liguera frente al Mirandés, en el que maravilló con su despliegue ofensivo hasta que permitió al conjunto de Anduva que en apenas dos minutos igualara el marcador con un gol en un córner y el definitivo 3-3 en una serie de desgracias.

Con la fortaleza del Estadio de Gran Canaria por aval, en el que la UD en sus cuatro partidos disputados hasta la fecha ha cosechado tres triunfos –Andorra, Leganés y Granada–, por solo un empate, ante el Zaragoza en el estreno liguero, cuando los insulares todavía no gozaban del ritmo de navegación sobre las victorias que le llevó a liderar la categoría y que esperan recuperar si gana hoy y el rocoso Burgos sigue en su línea de imbatido frente al Alavés.

Un aliciente con el que Las Palmas quiere además volver a echar el cerrojo a su portería, después de que Álvaro Valles solo contara con un tanto hasta la anterior jornada y que en Anduva perdió tal condición al tener que recoger la pelota de sus mallas en tres jugadas que pudieron evitarse.

Además, y aunque solo sea estadística, cabe recordar que la UD está actualmente escribiendo su mejor estreno liguero de la historia al mantenerse en las ocho primeras jornadas invicto, récord que inscribió en sus memorias al superar los siete duelos imbatido desde la temporada 2002-03 con Yosu Uribe en el banquillo.

Para continuar en la senda de los triunfos, Pimienta tiene que resolver primero la duda que tiene en la delantera de su equipo, dado el estado físico de sus nueves.

El primer problema se le originó en Anduva con la lesión de Marc Cardona, su pichichi y hasta ahora hombre de confianza en la punta de ataque no solo por los cuatro goles que lleva el catalán en su buchaca, sino por «el trabajo» que hace el delantero y que tanto resalta el técnico.

Con Marc tres semanas de baja, el foco está puesto en Sandro Ramírez, que de sentirse en condiciones óptimas de las molestias musculares que le obligaron a retirarse del terreno de juego en Anduva después de 35 minutos disputados, sería el delantero titular.

Aun así, García Pimienta también cuenta con la opción de Florin Andone, recuperado ya tras sus tres semanas en el dique seco, aunque se prevé que el entrenador tenga un plan específico para ir dando minutos progresivamente con los recuperados.

De esta forma, hasta la opción de que Jonathan Viera juegue como falto nueve planea sobre el aire, dado que ha tenido que jugar en esa posición en los últimos encuentros como parche.

Álvaro Jiménez y su reencuentro





El partido de esta tarde tendrá una carga especial para Álvaro Jiménez ya que se reencontrará con el equipo en el que estuvo cedido durante la pasada temporada por el Cádiz, que le envió a Can Misses durante el mercado invernal y donde el extremo derecho de Las Palmas no terminó de convencer a Paco Jémez en los diecisiete partidos que tuvo para hacerse un hueco en el once titular con el técnico cordobés. Jiménez tan solo sumó 267 minutos en los ocho partidos que saltó al terreno de juego y en los que dejó un gol, a la Real Sociedad B, además de ver dos tarjetas amarillas. Precisamente el atacante cordobés se midió a Las Palmas en el empate 1-1 de la pasada temporada en Can Misses con el gol de Goldar en un córner en el minuto 62 y que igualó el tanto de Jonathan Viera en la primera parte. | D. Rodríguez