Con gesto incrédulo se plantó Xavi García Pimienta en la sala de prensa del Gran Canaria con el empate a cero goles firmado por su equipo con el Ibiza. A pesar de las 25 tiros que realizó la UD, el equipo amarillo no fue capaz de derribar la muralla ibicenca. «La sensación que tengo ahora es rara porque creo que hemos estado muy bien, hemos generado ocasiones de gol y metido velocidad al partido, además tenemos que tener en cuenta que concedimos pocas ocasiones, por lo que pienso que hemos hecho muchas cosas bien. Al final te vas con la sensación de no saber qué más teníamos que haber hecho para ganar», explicó el técnico sobre su lectura del partido de ayer.

En esta misma línea, Pimienta reiteró que su equipo tuvo «muchas ocasiones de gol» pero, a pesar de la cuantía de intentonas amarillas, «el balón quiso entrar», referenció el técnico.

Además, dejó claro el contraste de los dos equipos en liza. «El Ibiza apenas tuvo ocasiones, por lo que para mí es una pena el empate», añadió, para acto seguido dejar claro que: «Tenemos que seguir en esta línea y seguir mejorando».

Cuestionado sobre la decisión de darle la oportunidad a Pejiño de salida como falso nueve, el técnico catalán explicó que «Andone y Sandro no estaban para salir de inicio», además de recordar que «Marc Cardona está lesionado».

«Pejiño era el jugador ideal según la situación que teníamos contra el Ibiza. Tal y como lo he visto en el partido ha hecho un encuentro muy completo a pesar de que haber jugado muy poco esta temporada», sostuvo Pimienta sobre el papel del extremo de Barbate, que se movió constantemente en la punta de ataque hasta que Sandro le sustituyó.

Finalmente, dio su visión sobre las pérdidas de tiempo del Ibiza en el tramo final. «Hasta que no haya tiempo efectivo esto seguirá pasando, pero no podemos quejarnos porque todos lo hacemos. Hoy ha sido demasiado, pero hasta que los de arriba no hagan nada al respecto poco podemos hacer».