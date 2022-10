Moleiro vuelve a pagar el peaje internacional

Alberto Moleiro está inmerso en un pequeño bache. Desde que el atacante tinerfeño recibió la llamada de la selección española sub 21 el nivel de juego del 10 amarillo ha dado un completo vuelco del que demostró cuando Jonathan Viera cayó lesionado y se hizo con las riendas del equipo en las tres jornadas en las que el Mago de la Feria estuvo en la enfermería de la UD.

Vuelve a reencontrarse Moleiro con el peaje internacional, una penalización que ya le ocurrió la pasada temporada cuando Santi Denia echaba mano del tinerfeño para que acudiera a la llamada del combinado nacional sub 19. De las cuatro veces que tuvo que hacer las malestar para ponerse la Roja, las cuatro veces regresó y tuvo que volver a demostrar que estaba en condiciones de ser titular.

El sábado regresaba Moleiro al once titular con la UD frente al Ibiza. Volvía a vestirse de corto desde el pitido incial después de que en Anduva, ante el Mirandés, viera el encuentro desde el banquillo y el anterior con el Granada se lo perdiera por la concentración con la sub 21 de Luis de la Fuente.

Titular, pero a diferencia de la última vez que lo hizo, ante el Leganés, esta vez Moleiro regresaba a la posición de extremo, hábitat que no pisaba desde el estreno liguero frente al Zaragoza.

Y es que si en el primer partido de la competición jugó por el costado zurdo fue porque ese día Jonathan Viera estaba en plenas condiciones físicas. Sin embargo, cuando el 21 se cayó de la lista para acudir a Málaga fue el momento de eclosión de Moleiro al colocarse por la zona central de la mediapunta, donde más cómodo se encuentra tal y como él mismo ha afirmado públicamente.

Esa «zona interior», que le gusta y que el sábado ante el conjunto balear empezó a ocupar después de encadenar varios errores al actuar desde el extremo. Sin acierto en algunos pases y tampoco pudiendo superar al lateral diestro Fran Grima por velocidad, el 10 se fue escorando hacia la medular para intentar jugar entre líneas.

Ahí se originó el inconveniente de que por momentos se estorbaba con Viera. Dos jugadores con un mismo perfil y que intentan explotar sus virtudes a través de su visión de juego con el campo de visión abierto por completo, no solo desde un costado.

Como extremo, algo que no ocurría desde el estreno ante el Zaragoza, no rinde igual que de interior

De esta forma Moleiro aguantó en el terreno de juego hasta el minuto 62, cuando García Pimienta entendió que tenía que darle la oportunidad a Óscar Clemente para que intentara profundizar por la banda izquierda.

Media hora de juego que podría entenderse como escasa para uno de los puntales de la UD, aunque Pimienta ya ha demostrado que no le tiembla el pulso para dejarle en el banquillo. Así lo hizo incluso frente al Racing de Santander, cuando todavía Moleiro no había acudido con la sub 21.

En el Sardinero la precaución fue previa, pero ya en la pasada temporada tuvo que pagar el peaje en tres ocasiones con Pepe Mel y una más con Pimienta.

En septiembre, al regresar para la jornada 5 tuvo que esperar en la banqueta y jugó 24 minutos ante el Ibiza; a finales de octubre no jugó contra la Real B y frente al Fuenlabrada al volver solo tuvo 26 minutos; en noviembre lo mismo, se perdió el duelo con el Zaragoza y pagó peaje contra el Málaga al jugar 24 minutos; y por último, en marzo, ausente frente al Leganés y al volver, salió en el descanso para remontar en Ponferrada (1-2).