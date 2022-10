Tres partidos en una semana abren la vía de las rotaciones

Cada partido por sí sólo es importante, pero la suma de tres en una semana cambia la perspectiva. Xavi García Pimienta, en su comparecencia previa al encuentro frente a la UD Ibiza, aseguró que analizaría la posibilidad de hacer rotaciones tras la disputa de cada uno de los partidos sin pensar en el siguiente. Llegado el momento, se plantea repartir minutos entre más jugadores ante los próximos encuentros ante el CD Lugo, el miércoles (20.00 horas) y la SD Ponferradina, el sábado (17.30), ambos fuera de casa.

Las últimas lesiones o molestias musculares de varios miembros de la plantilla, unidas al cansancio generalizado que ha demostrado el equipo en los tramos finales de los choques frente al CD Mirandés y la UD Ibiza, avalan al entrenador para acometer algunos cambios con el objetivo de reforzar el grupo y también posibles contratiempos físicos.

En cualquier caso, lo que no está en la mente del barcelonés es hacer una rotación integral como sí pudiera suceder, llegado el momento, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, sino que la intención cuando todavía no ha tenido lugar el primer entrenamiento antes de la visita al Anxo Carro –tendrá lugar esta mañana– es realizar cambios puntuales en determinadas posiciones. De alguna manera, la intención es planear los dos partidos que vienen en su conjunto.

Viera se rompió en la última cita de Liga entre semana, precisamente en el Anxo Carro

Así, Sandro Ramírez apunta a su primera titularidad con la UD para tratar de asaltar el campo del quinto por la cola y romper la racha de dos partidos seguidos sin ganar, la peor de la temporada hasta ahora. El delantero ha salido desde el banquillo en los dos últimos compromisos y, tras superar una pequeña inflamación en el aductor que le obligó a ser sustituido en Anduva, ya se encuentra en plenas condiciones: terminó bien la cita del sábado pasado.

Por lo demás, García Pimienta cuenta con un amplio abanico de jugadores entre los que elegir para los dos encuentros. Toda la plantilla viajará a la concentración de cinco días en La Península y el único que no estará en disposición de jugar es Marc Cardona, que sufrió una rotura en el isquiotibial izquierdo ante el Mirandés y espera poder estar de vuelta, frente al Cartagena el próximo domingo 23 de octubre.

A priori, intocable

El resto está disponible y es susceptible de ser elegido. El único que a priori es intocable, salvo que él mismo decida pactar con el entrenador un determinado número de minutos entre los dos partidos, es Jonathan Viera, en pleno crecimiento tras recuperarse de una rotura muscular.

El precedente, sin embargo, no es bueno para el capitán. La última vez que jugó un partido entre semana se lesionó y fue, precisamente, en Lugo, por lo que el estadio gallego no le trae buenos recuerdos. Pepe Mel decidió ponerle como titular tres días después de ganar el derbi al Tenerife y se rompió por partida doble: sufrió una pequeña fisura en un dedo del pie y una rotura en el isquio al poco de comenzar el choque.

No fue el único que se rompió, ya que también cayó Peñaranda, que venía de jugar tres partidos con su selección y padeció una rotura muscular grave, mientras que Pejiño tuvo que pedir el cambio tras la salida de Viera por otras molestias musculares.

La experiencia, aunque con otro entrenador, no fue buena, por lo que García Pimienta y sus ayudantes, entre los que están el preparador físico David Gómez, el mismo que trabajaba con Mel, están sobre aviso. El equipo, salvo que el Eibar gane por cinco goles de diferencia el Mirandés, llegará a la primera cita como segundo clasificado y se juega seis puntos vitales para despegar en la tabla; de otro lado, la pérdida de un jugador por una posible lesión generada por sobrecarga puede ser fatal.

Sandro apunta a su primera titularidad; Enrique Clemente, Joel y Vitolo, los únicos sin debutar

Así, jugadores como Álex Suárez, Curbelo, Sergi Cardona, Mfulu o Loiodice, que acumulan más minutos que el resto, pueden tener un momento de descanso para dar entrada a futbolistas que han participado menos tiempo, como Lemos, Coco, Fabio o Benito. En este sentido, cabe destacar que Enrique Clemente, Joel del Pino y Vitolo son los únicos que todavía no han debutado y podrían hacerlo en Lugo o en Ponferrada.

En cualquier caso, al intención de García Pimienta, que siempre dijo que el que entre lo hará igual que el sustituido, es no desmantelar a un grupo que ha funcionado en las nueve primeras jornadas. Rotaciones, sí, pero no integrales.