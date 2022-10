Rotaciones integrales, no; reparto de minutos, sí. Es el mensaje que transmitió Xavi García Pimienta de cara al doble compromiso fuera de casa frente al Lugo, mañana (20.00 horas), y la Ponferradina, el sábado (17.30). Las únicas ausencias son las de Marc Cardona, que espera estar listo para la semana que viene, y Marvin Park, que por un problema de última hora en el cuádriceps se cayó de la convocatoria que partirá esta tarde rumbo a Galicia. El resto, disponible, al asalto de dos campos que ya conquisto en el mismo espacio de tres días en 2019. Y al mando, Jonathan Viera, el único intocable, aunque depende.

"Jonathan es el mejor jugador de la categoría con diferencia. Tuvo una pequeña lesión que hizo que estuviera tres partidos fuera y volvió a coger el ritmo, pero está muy cerquita de ser el que todos queremos. Lo dije también: no le vamos a dar la responsabilidad de tirar siempre del carro. Él es el mejor, pero también es cierto que tenemos que acompañarle entre todos. Si consideramos que tiene que descansar uno de los partidos o unos minutos no va a pasar nada. Lo tiene más que asumido", reveló el técnico sobre el capitán.

En ese sentido, cuestionado por si planteaba cambiar el equipo entero, comentó: "No te voy a decir qué voy a hacer, pero sí t voy a decir que todo el mundo está preparado y que creo que vamos a utilizar a bastantes jugadores en los dos partidos. No me lo planteo como un tema de rotaciones, sino que, al tener dos partidos seguidos, queremos llegar en las mejores condiciones. Dejo de lado el partido del Ibiza porque todo el mundo está descansado y llegamos bien para el de mañana en Lugo, y en función de lo que pase en tenemos el partido de Ponferrada pero sólo con tres días de descanso. Seguramente habrá gente que tenga que participar".

Entre ellos Vitolo, convocado nuevamente el sábado pasada y para el que el barcelonés sólo tiene buenas palabras. "Me quedo con las tres semanas que está haciendo de entrenamiento. Está sonriendo, contento, entrenando cada vez mejor. No le vamos a meter ninguna prisa, va a caer por su propio peso. Cuando vea que está preparado va a ir entrando, y sí que es cierto que tengo la sensación de que está más cerca que lejos. También me quedo con la reacción desde el banquillo. Vimos a Vitolo viviendo el partido de esa manera y ya está, ya está metido", señaló.

Pese a los dos empates consecutivos, ante el Mirandés y el Ibiza, García Pimienta se mostró confiado con los suyos: "Los dos empates duelen porque bajo mi punto de vista fuimos mejores que el rival, pero la valoración es buena en cuanto al juego, las ocasiones, la posesión... Jugando de esa manera estaremos siempre mucho más cerca de conseguir la victoria. Tenemos que mejorar de cara a portería en los metros finales", admitió.

"Lo importante en el fútbol es tener una idea muy clara para crear ocasiones y eso lo estamos haciendo. Yo entre comillas estoy tranquilo porque esto ha sucedido una vez. El otro día en Miranda metimos tres goles. Se trata de seguir insistiendo y confiando en ellos. Hacemos mil tareas en los entrenamientos en las que simulamos ocasiones de gol con y sin oposición. Vamos por el buen camino", dijo para afianzar el modelo.

Ante la cuestión de las lesiones de los jugadores, reflexionó: "Intentamos imprimir mucha calidad y también mucho ritmo a los entrenamientos. Entonces, la exigencia a veces hace que puedan suceder esas situaciones. Tampoco es que tengamos muchas lesiones musculares. No me preocupa. En semanas de dos partidos como esta vamos a tener que contar con la mayoría de jugadores, pero estoy convencido de que la forma de trabajar es la correcta".

Reconoció el entrenador que en Segunda División "es muy difícil ganar", más todavía en este campeonato, el más igualado desde el último descenso de los amarillos en las primeras nueve jornadas. "Llevamos cuatro partidos ganados y cinco empatados, pero creo que en todos los partidos hemos estado más cerca de ganar que de no hacerlo. Aún así, hemos empatado cinco partidos, uno de ellos ante el Mirandés después de ir ganando por 1-3 a falta de dos minutos".

Sobre el rival inminente, agregó: "El Lugo parece que no juega bien pero tiene jugadores de calidad. Es un equipo difícil, con entrenador nuevo y mucho jugadores experimentados en la categoría. Es capaz de ganarle a cualquiera. En el balón parado es muy fuerte. Si queremos ganar tenemos que ser nosotros: tener el balón, hacerles correr hacia atrás, que haya pocas situaciones de riesgo en nuestra portería".