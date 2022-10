Los niños salen a jugar

Era el plan. No lo había anunciado, pero sí dejó claro que en los partidos frente al Lugo y la Ponferradina, con tres días entre uno y otro, participarían muchos jugadores. No quiso hablar de rotaciones, pero en realidad lo fueron. No pasa nada: la estrategia de Xavi García Pimienta salió a la perfección en el primero de los compromisos.

Sorprendió el entrenador con seis cambios con respecto al equipo titular que había salido el sábado pasado frente al Ibiza. Sólo repitieron Valles, Sidnei, Curbelo, Loiodice y Moleiro, o sea, el portero, los centrales, un interior y un extremo, porque el tinerfeño actuó por la derecha, donde no luce tanto. El resto, todos nuevos, incluidos Enrique Clemente, que debutó como amarillo en el lateral izquierdo, y Florin Andone, que volvió a jugar después de cuatro partidos sin hacerlo por lesión. El resto, los más buenos para el técnico, fueron suplentes, pero la jugada era mucho más compleja que un simple descanso, que también. Porque la idea del barcelonés era que pudieran suponer un golpe de efecto al partido, como así fue. La imagen del banquillo del Anxo Carro al inicio del encuentro –la que ilustra este artículo– reflejó lo que es la UD Las Palmas transcurridas 10 jornadas del campeonato: una familia feliz. O por lo menos lo aparenta. Sentados uno al lado del otro, Jonathan Viera, Vitolo –en medio de los dos– y Sandro se tronchaban de la risa mientras se mofaban, con buen gusto, de Joel del Pino, el novato de la plantilla. Una colleja del delantero al canterano bastó para que los otros se partieran. Más allá de todo, la estampa también irradiaba la confianza en el plan, la seguridad de que, si la cosa pintaba mal o regular, habría solución en la segunda parte. No falló, porque a García Pimienta le sale casi todo, entre otras cosas porque suele elegir bien. Así, la entrada de Jonathan Viera y Sandro justo después del intermedio cambió un partido que hasta ese momento había sido bastante ramplón desde el punto de vista amarillo, que si no se vio con un gol en contra fue porque el árbitro quitó uno al Lugo por una supuesta falta de Chris Ramos a Enrique Clemente que nunca existió. Había dominado y tirado más, incluso una vez al poste por medio de Lemos, pero las sensaciones no eran del todo buenas. Nada más arrancar el segundo acto, el capitán asumió el mando y todo el juego pasó por él. Pareció en un primer momento que el ritmo que había decidido imprimir iba a ser lento, pero con el paso de los minutos lo aumentó hasta que a la hora de partido una genialidad suyo derivó en el gol de Benito: conducción, ruleta, desmarque, pase atrás, suerte en un rebote y balón a la red. Al final, sirvió para sumar tres puntos. Luego gobernó de otra manera, más pausada, hasta que nuevamente aceleró sobre todo cuando hubo más espacios, el cuadro gallego lanzado en busca del empate. En una de esas contras, Sandro tuvo el 0-2, pero Whalley hizo un milagro. La presencia del delantero también supuso una mejoría porque fue el mejor aliado de Viera y de un Loiodice genial. Sin hacer demasiado, sumó tres tiros y, sobre todo, generó temor. Aquellos niños traviesos del banquillo habían salido a jugar.