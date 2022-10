Mesura en tiempos de delirio. A la tierra de los templarios, va una UD bañada en la cautela. Xavi García Pimienta no se fía de la Sociedad Deportiva Ponferradina ni de sus lagunas defensivas -es el cuadro más goleado de Segunda (16) y ha recibido seis tantos de córner en estas diez jornadas-. Además, abre la vía a jugar con dos puntas, esconde su alineación en tiempos de rotaciones y admite que hay dos UD Las Palmas, una con Jonathan Viera y otra sin el Mesías en el verde -que fue suplente ante el Lugo y acudió al rescate con una acción de pura fantasía en el tanto de Benito Ramírez-.

"Tenemos que ser claros y sinceros, cuando Jony no está en el campo, vemos otro equipo. Pero cuando no esté, por un tema muscular, el equipo debe responder al máximo. Y lo hace. Tenemos esa obligación. Es nuestro capitán, nuestro líder y cuando está en el campo, pues pasan cosas. Resalto su compromiso e implicación; más allá de su talento".

Sobre el once de mañana ante la SD Ponferradina (17.30 horas, LaLiga SmartBank TV), quiere esperar a los dos entrenamientos que restan antes de tomar un veredicto. "Hay aspectos como el cansancio y los golpes recibidos que pueden ser determinantes tras el partido en Lugo". Por ahora, descarta rotar en portería, más allá de la gran labor de Álex Domínguez y de Javier Cendón en los entrenamientos. "Ya conocen aquí a Álex Domínguez (...) Pero la portería es una posición más delicada. Valles está en un gran momento y la portería está cubierta. Pero los datos del GPS son diferentes y es una demarcación que exige otro tratamiento. De igual manera, tengo la tranquilidad de que Domínguez y Cendón darán el nivel cuando llegue su momento".

En relación a la racha de diez partidos invicto, que se suman a las once del final de la pasada edición liguera, lo vincula al "trabajo desde el primer día" y al grado de profesionalidad de la caseta. "Ningún equipo es invencible, pero estos registros no son fruto de la casualidad". Aplaude a Óscar Clemente y a Pejiño, que se quedó sin participar ante el CD Luego. Además, considera que Momo, su asistente, cuenta con capacidad para ser un gran entrenador. "Aporta alegría y está en pleno proceso de aprendizaje. Hará cosas importantes. Lo he repetido y se lo comenté a Luis Helguera, tengo un grandísimo cuerpo técnico y no hay excusas".

"En relación a Pejiño, me sabe muy mal. Todos los jugadores están capacitados para jugar y ser importantes. Pero tengo que tomar decisiones. Entra de forma intermitente. El gol de Marc Cardona en Vitoria ante el Alavés fue pura magia de Peji. Como delantero [ante el Ibiza] lo hizo muy bien. Está preparado, aunque no olvidemos que el grado de competitividad es máximo".