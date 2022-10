La UD de Pimienta firma el mejor inicio liguero del siglo

Un escudo total. La ley del implacable. El credo de los ángeles del infierno de García Pimienta. Diez jornadas, 20 puntos –cinco victorias y cinco empates–, invictos, líderes y un escenario sin precedentes desde 1999. El siglo de oro de la UD en las catacumbas de plata. La formación grancanaria, que mañana se cita con la Ponferradina en El Toralín (17.30 horas, LaLiga SmartBank TV) en la undécima jornada, es un triturador de récords. No hay precedentes de un comienzo (las diez primeras fechas ligueras) con la etiqueta de invicto en las 33 temporadas de Las Palmas en Segunda División.

Solo Sergio Kresic, en la 99-00, logró más puntos que Pimienta en esa franja de diez batallas. Los 20 puntos que brillan en el casillero del ejército de Jonathan Viera exigen una revisión histórica. Superan los quince últimos arranques en la citada competición, que bailan desde las 17 unidades de la pasada campaña con Mel, hasta los 19 en la 2002-03 con Yosu Uribe.

Incluso, supera el despertar de la UD de Paco Herrera, con el Chino Araujo de pichichi, que en la 2014-15, alcanzó las 19 unidades en los primeros diez kilómetros.

Con catorce dianas, los amarillos son el segundo máximo realizador, solo superados por el Villarreal B (15). En la faceta defensiva, los de Pimienta, tras cinco pulsos en el Gran Canaria, se mantienen imbatidos de local en esos 450’.

Un Valles pletórico

La UD, con una política de rotaciones abusiva, doblegó al CD Lugo con un solitario tanto de Benito Ramírez. Se impuso la cordura en el segundo acto con las entradas de Jonathan Viera y Sandro Ramírez –que contaron una participación destacada en el 0-1–. Al triunfo en el recinto lucense, cabe sumar los cosechados ante el Málaga (0-4), Andorra (2-0), Leganés (1-0), Granada (2-0) y ante los de Hernán Pérez en el Anxo Carro.

En la 1999-00, con Kresic como responsable técnico, los grancanarios contabilizaron siete victorias, un empate y dos derrotas. La UD tumbó al CD Tenerife, Sporting de Gijón, Toledo, Mérida, Leganés, Compostela y Córdoba CF. Fue arrollada por el Recreativo de Huelva y Osasuna. A las órdenes del preparador hispano-croata, los amarillos conquistaron el título de campeón de Segunda y además, Cicovic se coronó como Zamora (encajó 29 goles en 31 pulsos). De cara al duelo de mañana ante la ‘Ponfe’ de los estiletes grancanarios Edu Espiau y Dani Ojeda, la consigna es estirar este clima de perfección. «La exigencia es máxima, queremos saber dónde está nuestro límite», valoraba un rostro de rango de la caseta.

Cabe reseñar que en la pasada edición liguera 21-22, el cuadro de Pimienta ya conquistó un récord como el del mejor final en Segunda –nueve victorias y dos empates–. Los isleños se mostraron intratables desde la toma de Zorrilla, el 19 de marzo con tanto de Armando Sadiku (ahora enrolado en las filas del Cartagena CF), e iniciaron una travesía en primera clase hacia la promoción de ascenso como cuartos. Finalmente, el Tenerife impuso su oficio para dinamitar el sueño del ansiado ascenso.

A esas once jornadas ligueras del cierre de la 21-22, cabe sumar ahora las diez del actual curso. De esta manera, van 21 contiendas de la fase regular sin besar la lona. Toda una vuelta, otra muesca en el revólver de esta industria del pánico. Con Marc Cardona como pichichi (cuatro dianas), otra de las claves baila en el reparto de minutos. «Lo que es pecado es no contar con todos estos jugadores; nos sobra calidad e implicación», valoró Pimienta tras tomar el Anxo Carro y ser cuestionado si es un pecado sentar al Mesías Viera. Desde que se alzó el telón, el cuadro amarillo ha superado quince lesiones por problemas de índole muscular. Un problema convertido en virtud. Rotar, rotar y rotar. Con Álex Suárez como lateral derecho –un central reconvertido a defensa por un costado–, el expreparador del Barça B ha logrado pulir la mejor versión de Enzo Loiodice, Nuke Mfulu, Óscar Clemente y la de Eric Curbelo. En este grupeto de superhéroes, cabe sumar al citado Suárez, que disfruta del mejor momento de forma de su carrera profesional. En consonancia con Valles. Con Marc Cardona y Marvin Park descartados para mañana en El Toralín, esta UD no se descompone cuando llega el baile de cromos. Líder y firme aspirante al ascenso gracias a la inteligencia de un estratega de moda.

En el último ascenso a Primera, edición liguera 14-15, la UD finalizó con 78 puntos en la cuarta posición en la tabla (la misma que conquistó Pimienta en junio). Luego se deshizo en el playoff del Real Valladolid y del Real Zaragoza.

Latido de ascenso directo

Si el cuadro amarillo mantiene el ritmo actual de puntuación –20 unidades en diez contiendas–, terminaría la campaña con 84. Es un guarismo que abre la puerta del ascenso directo al olimpo de Pedri. Como muestra un botón, en la pasada 21-22, el Almería conquistó el título con 81 puntos, mientras que el Valladolid del teldense Roque Mesa Quevedo subió con idéntico guarismo. Motivos para tener fe ciega en un proyecto en el que Sandro Ramírez, Florin Andone, Pejiño o el propio Benito, héroe ante el Lugo, deben dar un paso al frente. Esta UD carece de límites y sigue insaciable.

Plazos de la renovación

El técnico barcelonés finaliza su vínculo con la UD el próximo 30 de junio y ya es seguido por conjuntos de Primera. Así como de otras ligas del mercado internacional. Desde el club amarillo, no quieren distracciones. «Todas las renovaciones y ampliaciones contractuales se estudian y valoran desde el 30 de junio. Ahora centramos todas nuestras fuerzas en el conquistar el ascenso», determina un alto rango del club.

Desde el próximo 1 de enero de 2023, Pimienta ya puede negociar con otro club. Está en el mercado gracias al afán de Luis Helguera, director deportivo de la entidad amarilla. El pasado 24 de enero, Mel era destituido y el catalán se hacía cargo del banquillo isleño.

Tras un inicio convulso y carente de brillantez –una victoria en siete jornadas–, la UD puso el turbo y está invicta en el campeonato nacional de Liga desde el 19 de marzo. Pimienta dejó clara su postura en la sala de prensa del Anxo Carro. «No es el momento de hablar de eso; nos distraería».

Igual que aconteciese con Setién (2017), el club grancanario ha ejercido de plataforma para catapultar a Pimienta. Ya figura en las libretas de los directores deportivos de Primera –los que busca eludir el descenso–, así como los punteros de la categoría de plata. El Girona ya lo quiso fichar en 2021.