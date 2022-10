Un escudo en el Everest de plata. Empadronados en una tierra llamada perfección. La UD de Xavi García Pimienta, invicta tras la disputa de once jornadas con seis victorias y cinco empates, sale reforzada del doble desplazamiento por la Península ante CD Lugo (0-1) y SD Ponferradina (0-1). Líderes de la Segunda División en la 10ª y 11ª jornada. Cinco días de oro. Nadie puede con el platillo volante de Viera, Óscar Clemente, Moleiro, Valles, Curbelo o Sandro Ramírez. Una sinfonía que ha gobernado la tabla en esta edición liguera en otras dos ocasiones más (en la 5ª y 7ª fecha liguera en septiembre).

En las últimas tres temporadas en LaLiga SmartBank -21-22, 20-21 y 19-20-, el bloque grancanario no besó la primera plaza tras 126 encuentros. Con el costalero Manolo Jiménez, en la 18-19 la UD comenzó como un cohete y militó en los once primeros partidos del calendario en la zona de promoción de ascenso. Con el despido del estratega del Arahal se inició la hecatombe y José Mel Pérez la pérdida de categoría. Con Setién de líder espiritual, Las Palmas se catapultó al primera puesto de Primera tras golear al Valencia (2-4) y al Granada (5-1). Segunda fecha liguera y primeros en la mejor liga del mundo. La crítica mundial bautizó a la UD como el Leicester tropical.

Para encontrar a los amarillos dos jornadas de forma consecutiva en la primera posición en Segunda hay que remontarse a la temporada 14-15. Con Paco Herrera en banquillo, llegó el ascenso el bendito 21 de junio con un Araujo elevado a los cielos. La UD gobernó la tabla clasificatoria durante cuatro fechas -de la 4ª a la 7ª jornada-. Pero el récord llegó en un franja de 17 contiendas: desde el 8 de noviembre de 2014 al 7 de marzo de 2015. 119 días de dictadura.

El descalabro ante el Real Betis (0-3) en el Gran Canaria, con cabreo de Viera incluido, generó un cisma dramático. En las nueve jornadas siguientes, los isleños contabilizaron tres victorias, cinco derrotas y un empate. Descanso a la quinta plaza y drama universal. La conjura de la caseta evitó males mayores. Cuarta plaza y vuelo a los cielos desde el playoff.

De 2013 a 2000, en esas catorce campañas en Segunda, 2ª B y Primera, una semana al frente de la tabla con Yosu Uribe (2002). En la 1999-00, la del ascenso como campeón de Segunda con Sergio Kresic de icono dorado, diez contiendas de líder -ocho de forma consecutiva para echar el cierre de forma gloriosa-. De la 35ª jornada a la 42ª, Las Palmas no descendió del trono y todo se originó con la lectura de una epístola ante los medios. El poder de la oratoria.

Contreras y La Castellana

Subir en el Bernabéu te hace levitar. El 14 de abril de 1985 la UD conquistaba el salto de categoría con un soporífero (0-0) ante el filial merengue, pero que no resta un ápice de mérito a una temporada para enmarcar con Roque Olsen como gran protagonista. El cierre de la competición fue sublime al comandar la tabla de la categoría de plata las últimas 18 jornadas. Del 20 de enero al 19 de mayo de 1985. Con un presupuesto de 232 millones de pesetas, los amarillos de Roque Olsen subieron de forma incontestable, con cinco fechas de margen. Es la película del cuarto ascenso. El chileno Contreras fue el pichichi (15).

El platillo volante de Pimienta lleva 22 jornadas sin perder -las últimas once de la 21-22 las once primeras de la 22-23-. Si se obvia el playoff del horror ante el CD Tenerife (doble derrota ante los tinerfeños en la eliminatoria de semifinales), el cuadro grancanario no salta por los aires desde el 12 de marzo ante el Girona en Siete Palmas. Junto con el Burgos, son los dos únicos conjuntos invictos en la categoría de plata. Además, los de Pimienta son el segundo máximo realizador (15). Tras 33 temporadas en Segunda, es la primera vez en la historia que los amarillos besan la 12ª fecha invictos. Nadie puede con Viera. El invencible se siente cómodo en la cima.