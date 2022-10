Niz, adiós al pistolero de la UD que asaltó el Camp Nou

«El titular habitual era León, pero aquel día estaba lesionado. Yo jugué como delantero centro y José Juan se fue a la derecha. Me marcó Gallego y lo hizo con mucha limpieza. Todo aquello que ocurrió fue muy bonito, una hazaña que nos llena de orgullo porque aquel día hicimos algo grande en el fútbol», decía a este periódico cuando se cumplieron 40 años de la gesta.

También comentaba Niz que, a pesar de lograr una victoria histórica, la celebración fue bastante discreta: «No había manera con don Jesús (García Panasco). Únicamente nos concedió permiso de 10 a 12 de la noche, y nosotros lo aprovechamos para charlar y tomarnos algunas cervezas».

Con un total de 93 duelos en Primera, el grancanario estiró su magia hasta la Copa de Ferias y maravilló por su habilidad en la década de los sesenta y setenta del pasado siglo. Permaneció durante siete campañas en la entidad isleña, desde 1965 a 1972, todas en la máxima categoría, y luego pasó a militar en el Mallorca en Segunda.

En su etapa en la UD, formó parte del plantel glorioso que alcanzaba el subcampeonato de Liga de Primera División, en la temporada 1968-69, que es todavía la mejor posición en la historia del club en la élite; además, en su palmarés también figura el tercer puesto conquistado por Las Palmas en la campaña 1967-68. Ambos logros fueron conquistados a las órdenes de Luis Molowny en el banquillo.

Niz recaló en el máximo representativo grancanario procedente de otro histórico de nuestro fútbol, el Artesano, para permanecer siete temporadas en la disciplina amarilla (desde la 1965-66 a la 1971-72).

Además de integrar la plantilla subcampeona de Liga y la del bronce liguero, formó en el equipo que debutó en competición europea en la campaña 1969-70. Actuó en el partido que se disputaba el 1 de octubre de 1969 frente al Hertha, en el estadio Olímpico de Berlín. El domingo, ante el Cartagena, habrá un minuto de silencio en su memoria.

«Mi disparo pudo irse a Montjuic»

Cuando se cumplían 40 años de la gesta en el Camp Nou, Niz, en este medio, rememoraba lo que ocurrió aquel glorioso día, cuando hizo el gol que le daba el triunfo a la UD por 1-2. «Me acabo de acordar de la anécdota del partido. Luis Molowny me dijo antes de empezar que, pasara lo que pasara, no tenía misión defensiva alguna. Insistió en que me situara entre los centrales, Gallego y Torres, para incordiarles; pero me subrayó que bajo ningún concepto marcara a nadie. Con los jugadores del Barcelona celebrando el gol algunos de mis compañeros me dijeron de todo. El que más fue Tonono, que estaba muy enfadado porque Gallego había rematado sin oposición. Le recordé que el míster me había ordenado no defender y que, por eso, no bajé al área. Sin embargo, cuando minutos después marqué el 1-2, todos me vinieron a felicitar. Y, medio en broma, les dije que si no se acordaban de las cosas que me habían dicho instantes antes. Así que el turno de insultos me tocó a mí». Sobre su tanto, relató lo siguiente: «Fue un centro desde la banda izquierda de Juanito Guedes y, sobre la marcha, enganché el balón. Mi disparo pudo irse a Montjuic, pero se coló como un misil. El portero Sadurní estaba a media salida y no pudo hacer nada». | M.O.