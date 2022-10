Jonathan Viera emerge otra vez como jefe para el liderato

No es el mejor Jonathan Viera porque él mismo reconoce que le falta un punto para estar en su mejor nivel, pero sus prestaciones actuales le bastan para ser el mejor. Tras reaparecer en la quinta jornada frente al CD Leganés después de tres partidos sin jugar por lesión no ha hecho más que crecer, tanto que ha vuelto a ser determinante para la UD Las Palmas. En los siete últimos encuentros, dos asistencia, dos goles y la participación en otros tantos le han vuelto a colocar en la cúspide.

Sin ir más lejos, el capitán participó en los tantos que sirvieron para ganar la semana pasada tanto en Lugo (0-1) como en Ponferrada (0-1). En el Anxo Carro, donde entró justo en el intermedio, realizó una especie de ruleta para después recibir de Loiodice y dar un pase atrás que, tras un despeje defectuoso de un defensor, acabó en Benito para que este marcara el tanto de la victoria.

Días después, en El Toralín, partió de inicio y fue clave no sólo en el tanto, sino también en la expulsión de Yuri de Souza, seguramente el futbolista más peligroso del cuadro berciano. Justo después de devolver perfectamente la pared a Álvaro Jiménez para que este centrara el balón en busca de Andone, que acabaría por lograr de rebote el tanto de la UD, el ‘21’ recibió un pisotón del brasileño, que vio la tarjeta roja tras la revisión del VAR. Las Palmas jugaría con uno más durante un hora.

Tras pedir el cambio en El Toralín por una sobrecarga, está en condiciones de jugar ante el Cartagena

Por fortuna, Jonathan Viera no cayó lesionado pese a la dureza de la entrada, sin embargo, otro percance le obligó a pedir el cambio al cuarto de hora de la segunda parte. Lo hizo porque sintió una sobrecarga en el isquiotibial derecho, su gran quebradero de cabeza durante prácticamente toda su carrera, y ante la sospecha de una posible rotura, prefirió salirse del campo. Al fin y al cabo, la nueva UD ha aprendido a tener que depender de él todo el tiempo.

Manos mágicas

Pasados cuatro días desde el choque de Ponferrada, Viera está en perfectas condiciones para ser titular el próximo domingo (20.00 horas) ante el FC Cartagena, cuarto clasificado con sólo tres puntos menos que la UD, líder de la competición tras la disputa de 11 jornadas. El jugador se ha tratado en los últimos días con su recuperador de confianza y hoy trabajará con normalidad junto al resto de sus compañeros en la primera sesión de la semana después de tres días de descanso.

Antes del último doble compromiso fuera de casa el de La Feria compareció ante los medios de comunicación por primera vez en la temporada y cerró de cuajo un debate que, si existió, fue sólo por la trascendencia que Xavi García Pimienta y el propio jugador dieron a una serie de comentarios en redes sociales, sin relevancia ni rigor algunos, que cuestionaban las actuaciones del centrocampista desde que regresó tras su lesión.

El técnico, en la previa del choque ante el Granada, aseguró al hilo por la cuestión concreta del estado físico del isleño: «El que dude de Jonathan Viera, que venga el domingo –el choque finalmente se disputó el lunes por los efectos del ciclón tropical Hermine–. Posteriormente, antes de la cita contra el Ibiza, el capitán comentó: «No me gustó que vinieran aquí y le preguntaran al míster por ello –no se le preguntó–. Lo que no me gusta es el eco de la duda. Había dudas sobre mí, volví, metí dos goles y di dos asistencias», sentenció para cerrar el asunto.

Se refería a los encuentros frente al conjunto nazarí y el Mirandés. En el primero dio el pase de gol a Loiodice para el 1-0 de la UD al filo del descanso y luego marcó, de penalti que él mismo provocó, el tanto definitivo (2-0). Días después, en Anduva, brindó a Sandro el 1-2 con un pase extraordinario en profundidad y minutos después hizo el tercero con una buena definición frente al portero. Aquel partido acabó 3-3.

El de La Feria suma dos goles y dos pases de gol; la conexión con Sandro y Vitolo, el gran aliciente

Después llegaron el empate lleno de impotencia contra el Ibiza –la UD gozó de varias ocasiones claras de gol, sin éxito– y los dos triunfos foráneos, con Viera como líder de todo el juego amarillo.

Ahora la grada del Gran Canaria espera poder verle por fin desde el inicio junto a Sandro Ramírez, con el que ha demostrado tener un entendimiento especial en el terreno de juego cuando han coincidido. De momento el ‘21’ ya le ha dado una asistencia, aunque su incidencia en el juego ha sido mayor.

El culmen será cuando a ellos se les sume Vitolo, que debutó la semana pasada en El Toralín con unos minutos y el plan es que contra el Cartagena acumule algunos más. Los tres, amigos, están llamados a ser los jefes de la UD en su camino hacia la Primera División. El líder, de momento, ya ha vuelto a emerger como jefe de Las Palmas para el liderato, que ostenta ya durante dos jornadas. La meta más cercana, sumar la tercera.