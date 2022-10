El único partido que Pejiño ha jugado como titular fue hace dos semana frente a la UD Ibiza. Lo hizo en una posición que no es la suya, la de delantero centro, y si bien no desentonó, tampoco brilló. Después, en la doble cita fuera de casa ante el Lugo y la Ponferradina, no disputó ni un sólo minuto. La buena marcha del equipo parece dar la razón a Xavi García Pimienta en su nuevo rol secundario en la UD Las Palmas.

Es el gran olvidado de la UD Las Palmas. Se trata de Francisco Jesús Crespo Pejiño, que si bien comenzó las dos temporadas anteriores como indiscutible, en la presente apenas se le ha visto. De alguna manera, el equipo tampoco ha notado su poca participación, ya que marcha líder tras la disputa de 11 jornadas y los hechos dan la razón a Xavi García Pimienta en sus decisiones, pero las alabanzas del técnico al jugador contrastan con el poco tiempo que le da. Hay un dato esclarecedor: sólo ha jugado un partido como titular y lo hizo en una posición que no es la suya.

Fue en el partido frente a la UD Ibiza hace dos semanas y por necesidad. Marc Cardona acababa de caer en Anduva, Sandro había sufrido molestias en el mismo partido ante el Mirandés y había podido ejercitarse con normalidad durante la semana y Andone entraba por primera vez en la lista después de tres jornadas ausente por lesión. Así que el técnico barcelonés tuvo que buscar una solución de urgencia para ocupar el puesto de delantero centro. Descartado Jonathan Viera como falso nueve, el barbateño fue el elegido.

Para no actuar como extremo, no desentonó, si bien no gozó de ninguna ocasión para marcar antes de ser sustituido por Sandro en la segunda parte –en la imagen que ilustra este artículo, el momento del cambio–. García Pimienta alabó la actuación de Pejiño por su esfuerzo, sin embargo, en los dos partidos siguientes, en Lugo y Ponferrada, no jugó un sólo minutos.

Tras participar ante el Ibiza, el barbateño no disputó ni un solo minuto en el Anxo Carro ni en El Toralín

En la previa de la cita de El Toralín, incluso, lamentó no incluirle más veces en el equipo por la competencia feroz que hay, sobre todo en la posición de extremo, para la que cuenta con Álvaro Jiménez, Clemente, Moleiro, Benito, Vitolo e incluso Lemos, reubicado desde el lateral. Al mismo tiempo, el entrenador recordó lo mejor que había hecho hasta ese momento en lo que va de campeonato, una pase sensacional a Sergi Cardona que terminó en gol de Marc en Mendizorroza, sin embargo, el jugador fue invisible en la última doble cita fuera.

Cabe recordar que Pejiño tuvo que perderse las dos primeras jornadas por una sanción que arrastraba desde el partido de vuelta del playoff ante el Tenerife, lo que le supuso un hándicap a la hora de ganarse un puesto desde el inicio como hizo, por ejemplo, Álvaro, una de las sensaciones amarillas este curso. Debutó en la tercera jornada; desde entonces, sólo ha participado en otros cuatro encuentros.

En total, cinco participaciones de 11 y sólo una como titular para un jugador desequilibrante las temporadas anteriores y con un protagonismo mucho menor en la actualidad. Ahora no es porque esté lesionado; es porque ha cambiado de rol.