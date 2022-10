Sergi Cardona lo tiene claro. Como toda la plantilla y el cuerpo técnico. El mensaje es inequívoco: no vale el lugar en el que están sino lo más inmediato que se cruza en el camino. En el caso de la UD Las Palmas es el FC Cartagena el próximo domingo (20.00 horas). Aún así, ser primero gusta, y también tiene un significado. "El liderato es algo que nos refuerza para seguir en la línea, pero lo importante es el siguiente partido. Si perdemos esa perspectiva nos equivocamos. Hay que seguir con esa dinámica", comentó el lateral catalán al término de la primera sesión de la semana. No ha equívocos.

Como tampoco en el plan del equipo en busca del éxito, una idea reforzada esta temporada, al menos por lo visto en las 11 primeras jornadas, con un aumento de la solidez defensiva: la UD sólo ha recibido cuatro goles y mantenido la portería a cero en nueve ocasiones. "Sabemos que tenemos mucho potencial en ataque y si dejamos la portería a cero nos da la vida. Así estaremos muy cerca de ganar, porque arriba tenemos jugadores fantásticos", señaló.

En el plano personal, Sergi Cardona aseguro sentirse "muy contento de poder estar contando con minutos". Es un año importante par mí porque quiero dar un paso hacia adelante como futbolista y dentro del equipo. Creo que lo estoy dando, pero hay que seguir mejorando y creciendo día a día", agregó en el mismo sentido.

Cuestionado por las ofertas que recibió en el pasado mercado estival y que el club rechazó en su totalidad, y por una posible ampliación de contrato con la UD, aclaró: "Renové este verano -el club ejecutó su opción unilateral por dos cursos-, entonces no tengo oferta de renovación. Hubo ofertas al final del mercado, pero no es algo en lo que me centre mucho. Ahora intento mejorar, seguir trabajando, porque lo otro es solo ruido que puede descentrarme. No me interesa".

El de Lloret de Mar también se refirió igualmente a la importancia de la comunión que hay en el vestuario. "El año pasado el cambio que nos hizo dar un paso adelante fue la unión de todo el equipo. Nos unimos e hicimos piña, y eso está siendo la clave. Hay rotaciones y todo el que entra sabe lo que tiene que hacer, a qué jugamos y está implicado al máximo. Eso es la clave para estar arriba", sentenció.

Sobre el próximo rival, apuntó: "Contra el Cartagena va a ser un partido muy disputado. Vienen en buena dinámica, será complicado seguro. Aquí en casa debemos hacernos fuertes, y la comunión con nuestra afición siga porque nos da la vida", dijo, antes de lanzar un mensaje a la afición: "El horario es excepcional para que pueda acudir la gente y cuantos más vengan, más nos van a ayudar. La unión que hay entre afición y futbolistas se nota en el campo y fuera. Eso nos da la vida".