Si el partido entre la UD Las Palmas y el FC Cartagena el próximo domingo (20.00 horas) ya tenía de por sí el aliciente de medir al líder con el cuarto clasificado, a sólo tres puntos de distancia, los estilos de ambos equipos invitan igualmente a pensar en un duelo entretenido. De ataque total, en definitiva, porque entre otras cosas llega a Siete Palmas uno de los tres equipos que más goles acumulan en las 11 primeras jornadas del campeonato, 16, los mismos que el Villarreal B y el Sporting.

El cuadro amarillo, por su parte, suma uno menos, por lo que sobre el papel se aventura una gran noche de fútbol en el Gran Canaria entre dos conjuntos que miran más hacia la portería contraria que hacia la propia, con el añadido para el cuadro de Xavi García Pimienta de que se trata del segundo equipo menos goleado de la categoría, con sólo cuatro tantos encajados, tres de ellos en un mismo choque, el de Anduva –el otro lo recibió en Mendizorroza–.

En otras palabras, la afición de la UD todavía no ha tenido que lamentan el gol de un rival en el feudo amarillo y verán en el Cartagena una amenaza seria para romper la buena racha. Álvaro Valles, y por ende Las Palmas, suman nueve portería a cero, por lo que el duelo entre el bombardero y el muro está servido.

La rapidez a la hora de ejecutar los ataques es una de las bazas principales del cuadro murciano

Aunque sus estilos de juego son diferentes, hay un elemento común en los esquemas de García Pimienta y Luis Carrión: la querencia del balón. Cualquier plan de los dos equipos pasa por la posesión de la pelota la mayor cantidad de tiempo posible. Los datos son inequívocos: la UD ocupa la segunda plaza con un 62% y el Cartagena la cuarta con un 54% –primero es el Andorra con un 64% y tercero el Málaga, sobre todo tras la llegada de Pepe Mel, con un 56%–.

Esa será una de las batallas a librar entre canarios y murcianos. En este sentido, cabe destacar que a Las Palmas no le ha ido mal hasta ahora frente a equipos que le discuten el balón. De hecho, el Málaga y el Andorra, de manera consecutiva, tuvieron por momentos más posesión –en el caso del conjunto del Principado, todo el encuentro–, lo que aprovecharon los amarillos para correr por los espacios que los rivales dejaban detrás, y en ese contexto son letales.

Ante conjuntos que se encierran por contra, han sufrido más, como por ejemplo en Santander y frente al Ibiza en el Gran Canaria. Comprobado que la UD se maneja bien con y sin balón, está por ver la propuesta del Cartagena, si juntará las líneas para cerrar los huecos y si irá valiente al ataque.

Diferencias

Más allá del gusto por el balón, García Pimienta y Carrión, formados en la misma escuela catalana –ambos nacieron en Barcelona– proponen cosas distintas para tratar de alcanzar el éxito. Mientras que el primero es más de mover la pelota con calma hasta encontrar los espacios, el segundo es mucho más vertical. La idea del próximo rival de la UD es clara: ataques rápidos, balones a la banda y centro al área en busca de los delanteros.

Hay dos datos que corroboran la teoría: el Cartagena en el equipo que más centro acumula, con 263, por 144 de Las Palmas, y que más dispara a puerta, con 116, por 102 del cuadro amarillo.

Así pues, la vigilancia principal del conjunto de García Pimienta estará en las alas, donde los laterales Calero y Datkovic, y los extremos Borja Valle y Jansson han hecho mucho daño a los rivales a lo largo de la temporada. Por eso es más que previsible que a los laterales titulares de la UD, Álex Suárez por la derecha y Sergi Cardona por la izquierda, le ayuden por su lado dos atacantes que no escatimen esfuerzos a la hora de defender, como pueden ser Álvaro Jiménez y Óscar Clemente. Está por ver si el técnico opta por la opción más cauta o si vuelve a apostar por Moleiro en el costado zurdo.

Entre las virtudes del Cartagena está también el hecho de ser el equipo que más pases en largo buenos a dado en las 11 primeras jornadas, con una diferencia clara sobre la UD. Mientras que los blanquinegros han dado 417, los amarillo suman 314. En ese sentido, la atención a los balones llegados desde lejos será uno de los aspectos a defender por parte de la UD, por lo que, sobre el papel, sería más conveniente la inclusión de dos centrales rápidos como Coco y Curbelo –los de Ponferrada– para correr hacia la portería propia.

Los de García Pimienta, líderes de la tabla, aún no han recibido un gol en el Gran Canaria

Por si fuera poco, los de Luis Carrión aterrizan en la Isla con dos exjugadores de la UD como pistoleros: Armando Sadiku y Alfredo Ortuño, ambos en buena forma, sobre todo el albanés, que ha marcado ya cinco goles, más de los que marcó en toda una campaña con el cuadro isleño –cuatro–, aunque no contó ni para Pepe Mel ni para Xavi García Pimienta salvo en el último tramo del curso.

Más allá de las virtudes del rival que aventuran un duelo atractivo en Siete Palmas, Las Palmas también aporta lo suyo. Todavía no ha perdido y no ha recibido goles en nueve choques, pero, sobre todo, apenas ha sufrido. Nunca, salvo en un tramo de la cita frente al Racing, dio la sensación de no tener el control de la situación. Una de las mejoras del equipo con respecto al de la pasada campaña es su extraña capacidad de marcharse de los partidos sin que el contrincante haya tenido posibilidades de ganar, y eso ya es mucho.

Por si fuera poco, García Pimienta contará por primera vez en el curso con toda la plantilla; recuperados Marc Cardona y Marvin, los 24 futbolistas profesionales están disponibles. Y tiene a Jonathan Viera, muy cerca de su mejor forma y sin necesidad de estarlo para sobresalir partido tras partido. Y a Sandro, que apunta a su primera titularidad como amarillo en el mejor escenario posible, en un duelo a priori abierto, en casa y con la defensa del liderato como objetivo. Pero habrá de defenderse del bombardero.