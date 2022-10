El termómetro de la 11ª jornada. La prueba del algodón cuando se supera el cuarto de competición. Completadas once fechas ligueras de Segunda División, la UD Las Palmas de García Pimienta gobierna la tabla de forma dictatorial. Tomó Lugo y Ponferrada. Tierra quemada. La gloria del vierismo ilustrado. Seis victorias, cinco empates, invictos, primeros y solo cuatro goles en contra. ¿Con estas cifras se puede definir una inercia de ascenso? En este siglo -24 temporadas-, hay doce casos de conjuntos que besaron la gloria tras habitar en la zona alta de la tabla tras la disputa de las primeras once jornadas (diez marchaban líder y otros dos, incluida la UD Las Palmas en 1999 se encontraban en la segunda plaza). El cuadro amarillo en 1999, dirigido por Kresic, era segunda en esa undécima jornada, solo superada por la UD Salamanca. Finalmente los amarillos conquistaron el salto de categoría. Además, el CD Tenerife, Atlético de Madrid, CD Numancia, Betis, Hércules, Elche, Levante, Cádiz, Espanyol y Almería aterrizaron en Primeras tras encontrarse en la primera plaza en el punto kilométrico número once.

Se espera la mayor afluencia de la temporada ante un Cartagena de quilates. Desde la temporada 1999-00, hay trece casos de equipos que hayan superado la cifra actual de puntos de la UD (23). Se trata del Atlético de Madrid de Fernando Torres (24), así como Xerez (24), en dos ocasiones, Numancia (26), Betis (26), Hércules (28), Elche (28), Recreativo (26), Valladolid (24), Levante (26), Málaga (25), Cádiz (28) y RCD Espanyol (26). ÚLTIMAS 24 TEMPORADAS Líderes en la 11ª jornada 99-00: Salamanca (no subió) / La UD sí subió cuando era segunda con 22 unidades en la 11ª fecha liguera 00-01: CD Tenerife (subió) 01-02: Atlético de Madrid (subió) 07-08: CD Numancia (subió) 09-10: Cartagena (no subió) / La Real Sociedad sí subió cuando era segunda con 21 puntos 10-11: Betis (subió) 11-12: Hércules (subió) 12-13: Elche (subió) 16-17: Levante (subió) 19-20: Cádiz (subió) 20-21: Espanyol (subió) 21-22: Almería (subió) 22-23: Líder de Segunda con 23 puntos: UD Las Palmas