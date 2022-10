La grada pasa a la acción. Turno para el jugador número 12. La excelencia exige el sudor de la grada. El UD-Cartagena (20.00 horas, LaLiga TV) de este domingo conforma una gran prueba de fuego para el invencible cuadro de Xavi García Pimienta que se cita con uno de los equipos más peligrosos de la competición (20 puntos y a solo tres de los amarillos). Los precios de las localidades para los no abonados oscilan de los 12 euros de la Naciente a los 25 de Tribuna. La condición de intratable y líder de Segunda de la UD eleva a la condición de 'pulso atractivo' de esta 12ª jornada y un pulso clave para seguir gobernando la tabla ante los de Sadiku. La mejor entrada de esta temporada fue ante el Ibiza (19.696), mientras que la segunda mayor afluencia aconteció ante el Andorra (19.223). El resto de partidos de local, los amarillos arrancaron el curso ante el Real Zaragoza (16.106) y luego tumbaron al Granada (13.412) en un partido que sufrió las inclemencias del temporal de agua Herminia.

La formación grancanaria llega exultante tras batir en solo cuatro días al Lugo y Ponferradina. Si bien en esta temporada la afluencia al Viera Arena es de 17.505 aficionados, en la pasada fue de 12.154. El cierre del curso ante el Real Oviedo (30.063) provocó la locura en las gradas. En la vuelta de las semifinales del playoff se alcanzaron los 31.502 espectadores y se colgó el cartel de no hay billetes. Antes de la victoria ante el Oviedo, las entradas apenas superaron el techo de los 13.000: con 11.299 ante el CD Mirandés, 10.644 ante el Málaga, 12.825 ante el Amorebieta, 6.961 ante el Leganés y 12.591 ante el Girona -el pasado marzo y en la última derrota en el campeonato nacional de Liga-. Pimienta encadena 22 partidos sin besar la lona y la UD gobierna la tabla con solo cuatro tantos en contra en once duelos. En este curso liguero, Valles no ha recibido tanto alguno en Siete Palmas.