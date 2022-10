Centrado en hacer historia. Pimienta quiere vestirse de Sergio Kresic y Paco Herrera. El máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, de cara al pulso del domingo ante el Cartagena (20.00 horas, LaLiga SmartBank TV), considera un "bendito problema" disponer de todos los efectivos. Sobre su renovación -finaliza el vínculo el 30 de junio-, reconoce que se siente cómodo en la Isla pero insiste que "no es el momento de distracciones".

"Aquí estoy muy bien...Cuando hubo momentos complicados, el club apostó por mí. No lo voy a negar; tenemos un reto muy bonito. Lo que se está construyendo es muy bonito y debemos centrarnos en el presente. Un equipo como la UD debe aspirar al ascenso, ya lo dije en mi presentación [celebrada a finales de enero]. Un club histórico como éste debe aspirar a lo máximo; debemos aspirar a todo. Pero solo pienso en el día a día, el fútbol es muy caprichoso y no sabes lo que te deparará mañana. No me voy a descentrar. Si la UD y yo estamos convencidos de que el mejor camino es que siga; pues adelante. Y si lo mejor es que venga otro, pues la UD seguirá en Primera o en Segunda y haciéndolo bien. El día a día, es lo que vale".

Invictos en Liga e imbatidos en el Gran Canaria. La UD suma tres victorias y dos empates en el partenón de Siete Palmas y Valles no ha encajado un tanto. Pimienta quieren que el Gran Canaria sea una bombonera. "Por favor, pido una asistencia en masa de la afición. Seguro que será un duelo muy complicado. Los jugadores se lo están dejado todo y nos medimos a un rival sólido. Es difícil frenar al Cartagena, el trabajo de Carrión es excelente. Conozco a Luis y están muy trabajados. Salen muy bien a la contra". Se le cuestionó por el estado físico de Marvin Park y Marc Cardona, que regresan de lesión. "Les falta ritmo".

Respuesta a las palabras de Sadiku

Pimienta respondió a Sadiku, que en una entrevista a LA PROVINCIA / DLP desvelaba que estaba renovado pero el veredicto del técnico le dejó fuera. "Con Sadiku solo tengo palabras de agradecimiento. Su comportamiento y actitud fue encomiable, así como todo los que nos dejó en la temporada pasada. Anotó cuatro tantos que fueron capitales para nosotros. Una pena que se lesionó en el playoff; les deseo suerte pero no en nuestro partido. Se lo dejó todos en los entrenamientos (...) Pero hay que tomar decisiones y estamos encantados con Marc, Sandro y Florin, son los tres delanteros de esta temporada".

Sobre las molestias de Viera, lo ve con capacidad de jugar y ser importante. "Si Viera está bien, jugará. Si está apto, va a participar. Lo del otro día fueron unas molestias, pero aún restan dos entrenamientos". Sobre el hecho de contar con todos, realza que es una bendición: "Bendito problema contar con tres delanteros".

El preparador de los récords desvela la fórmula mágica para dinamitar al Cartagena. "Ser nosotros, tener el balón y en campo contrario. Ser agresivos en la recuperación y tratar de estar siempre en el campo del rival".

Por otro lado, Pimienta subraya el compromiso de la caseta. "Tenemos una plantilla compensada, el equipo rinde y somos fieles a una manera de jugar. Disputamos tres partidos en siete días y todo el mundo tuvo su oportunidad. Ahí reside la grandeza de este equipo; la grandeza de este equipo es que todos pueden participar en función de cada partido. La grandeza es que todo el mundo puede y si te duermes, hay otro compañero".

Ancelotti y flores al Mesías

Comparte la frase de Ancelotti, técnico del Real Madrid, de que no hay equipos invencibles. "Ya dije que no los hay. Hay mejores que otros. Nosotros estamos haciendo las cosas muy bien. Si se rompe la racha, seremos fieles a nuestra idea". Elogia a De Blasis, pero monarca de Segunda es Viera. "De Blasis me parece un jugadorazo, pero desde mi punto de vista Viera es el mejor de la categoría con una gran diferencia".