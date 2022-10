Xavi García Pimienta, el técnico de moda en Segunda, no cuenta con una cláusula de renovación automática en caso de lograr el ascenso con la UD Las Palmas. El preparador catalán de 48 años aterrizó en la Isla a finales del pasado enero tras el despido de José Mel Pérez y firmó por dos campañas. Su contrato finaliza el próximo 30 de junio de 2023. Encadena once jornadas sin perder y ha catapultado al cuadro grancanario a la primera plaza. En la 21-22, hizo historia al terminar la edición liguera con once duelos ligueros de forma intratable -nueve victorias y dos empates- para alcanzar la cuarta posición en la tabla tras 42 jornadas. Finalmente, fue eliminado por el CD Tenerife en el playoff de las colas.

Ayer, en la rueda de prensa previa al pulso ante el Cartagena de Luis Carrión ofreció más detalles sobre su continuidad. "Aquí estoy muy bien", avanzó. Consultado por si aceptaría seguir en la UD cobrando menos que otra propuesta de Primera, incide que no es hora de "distracciones". "Cuando hubo momentos complicados, el club apostó por mí. Tenemos un reto muy bonito, lo que se está construyendo es impresionante y debemos centrarnos en el presente. Un equipo como la UD debe aspirar al ascenso, siempre a lo máximo. Pero no debemos alejarnos del día a día, el fútbol es muy caprichoso. Y no me voy a descentrar. Si la UD y yo estamos convencidos de que el mejor camino es que siga; pues adelante. Si lo mejor es que venga otro, pues la UD seguirá en Primera o Segunda y haciéndolo bien". La posición del club es firme. Todo se resolverá el próximo junio. Pimienta ya figura en la agenda de varios equipos de Primera. El Girona ya quiso ficharlo en el verano de 2021. Desde el próximo 1 de enero ya puede negociar con cualquier equipo. Ya ha sido bautizado como el preparador de los récords. Es la primera vez en la historia que los amarillos firman un inicio de competición con once jornadas sin besar la lona. Y mañana, ante el Cartagena (20.00 horas, LaLiga SmartBank TV), se puede ampliar a doce pulsos. LAS CIFRAS DE PIMIENTA Partidos dirigidos en la UD Las Palmas: 31 Victorias: 16 Empates: 10 Derrotas: 5 Goles a favor: 41 Goles en contra: 24 Jornadas de líder en la 22-34 con la UD Las Palmas: 4