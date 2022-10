Bienvenidos al infierno. La Prisión Federal de Alcatraz de plata. Que pase el siguiente. La UD Las Palmas, invicta con 23 puntos y que no ha recibido ni un solo tanto de local tras cinco pulsos (450’) en esta 22-23, se cita esta noche con el FC Cartagena de Armando Sadiku. Examen de órdago (20.00 horas, LaLiga SmartBank TV) y que vale, una vez más, para calibrar el excelente estado de forma del plantel amarillo. Una partitura sin límites, la de Pimienta, luce su comunión con la grada, que hoy espera batir el récord de la temporada con más de 22.000 fieles.

Sin bajas, ni lesionados ni sancionados, con todo el arsenal disponible, García Pimienta busca la séptima victoria ante los de Carrión -con el que coincidió como jugador en el filial del Barça- para seguir pulverizando todos los registros. El Libro Guinness es la nueva Biblia del estratega barcelonés, proclamado el técnico de moda.

La formación blanquinegra solo cuenta con una derrota lejos del Cartagonova y aconteció en El Plantío ante el revolucionario Burgos CF (1-0). Otro motivo de alarma para los amarillos, como los 16 tantos logrados, que convierten al Efesé en el máximo realizador.

Separados únicamente por tres puntos, y con Jonathan Viera entre algodones, la principal novedad la personifica la inclusión de Sandro Ramírez por primera ocasión en todo el curso de nueve titular. Con Marc Cardona (pichichi pío pío con cuatro dianas) ya recuperado, el gran nivel del que fuese pistolero culé junto a Messi, Neymar y Luis Suárez. El grancanario saltó en el 45’ en las dos últimas victorias a domicilio ante el Lugo (0-1) y Ponferradina (0-1). Le tocó en la segunda parte. En la primera, al rumano Florin Andone, autor del tanto para tomar El Toralín.

El casting del nueve

Y es que Pimienta cuenta con sus tres francotiradores -los dos citados y Marc Cardona-. Si bien la función de Andone ha sido la desgastar a la pareja de centrales rival, cuando Sandro pisa el área enemiga pasan miles de cosas. Le llaman peligro. Un rostro despiadado.

Más allá del elegido para la demarcación de ejecutor, la sinfonía de Pimienta se ha empeñado en madurar los partidos. Ganar desde la paciencia. Dominio y capacidad para sufrir. Enzo Loiodice, Nuke Mfulu, Jonathan Viera, Álvaro Jiménez y Moleiro son mosqueteros de Armani. El desliz de ayer del Deportivo Alavés permite a los grancanarios seguir al frente de la clasificación. Una victoria ante el Cartagena y un batacazo del Burgos, dejaría al tercer clasificado a cinco puntos. Guarismos de locura y para perder el sentido. Otro motivo para tumbar al Efesé conforma superar los 25 puntos de la UD de Kresic (1999) y la de Paco Herrera (2014), los dos últimos portaaviones que besaron el ascenso. Encadenar veintidós jornadas -las once del cierre de la 21-22 y las once de la actual- permiten soñar. Sadiku, cinco dianas, vuelve al Gran Canaria. Descartado por Pimienta, aporta la nota pasional y de morbo a esta contienda total.

El ariete albanés no pasó el corte del técnico barcelonés el pasado verano, a pesar de contar con el OK de Ramírez y Helguera. De Blasis, Arribas, Mikel Rico, Valle, Jairo...Dispone Carrión de un grupo de lujo y que llevará al límite a los zagueros Curbelo y Coco. Valles responde de forma ejemplar, solo cuatro goles encajados en once batallas. El platillo volante de Pimienta contra un Cartagena indomable. El Viera Arena es un fortín. El Álamo de los poetas amarillos.