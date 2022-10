El exdefensa internacional amarillo (159 duelos) y centenario en Primera (300) ha puesto líder al modesto cuadro satauteño que juega en el Barrio Atlántico. No tienen vestuario propio. Desde la austeridad, ha patentado una fórmula invencible. «El secreto es la unión de la caseta». Habla de Pimienta y le manda un recado a Setién.

¿Cuántas veces al día mira la clasificación? En una Tercera de Champions, el invencible es el Villa. Y con uno de los prespuestos más bajos de la competición.

No miro la clasificación todos los días...No sirve para nada. En dos semanas puede cambiar todo, intento seguir trabajando desde la humildad y enchufar a los jugadores. Que no se relajen. El objetivo es la permanencia y cada vez estamos más cerca. Nunca se sabe lo que puede pasar en esta categoría. Todo está muy igualado. Cada fin de semana nos cuesta una barbaridad ganar. Hemos tenido fortuna, buscada, y estamos orgullosos de esos 16 puntos porque te brindan un colchón para trabajar desde la calma sin perder la humildad.

Se le fue Deivid, ¿pero quién es el estandarte del rey de Tercera?

Todos los jugadores están comprometidos. Contamos con el goleador de la pasada campaña como Santi Chicha que es una garantía. Nos desatasca los partidos. Luego tenemos a Ramón, Álex Gid, Leto, David Figueroa, Ayoze, Pipo, Barrios, Trujillo...Mimbres expertos y que conocen la categoría. Luego tenemos una cuota de juventud con Alvarito, Samu o Josemi. Los jóvenes se dejan el alma como Barrios. Existe esa mezcla de veteranía y juventud. Ahí reside la clave; todos peleamos a una. Cada triunfo, cada alegría y cada regate es una explosión de alegría.

El hecho de ser líder, ¿en qué le ha cambiado como técnico?

En nada, seguimos poniendo en alerta a los jugadores. Hicimos una gran pretemporada, ha vimos en los torneos del verano que había ritmo. Pillamos rápido la idea. Presto especial atención y cuidado con los pequeños detalles. Pero cada semana analizo y vuelvo a analizar al equipo, estás en busca de la perfección.

¿Cómo asume la condición de equipo errante y jugar de local en el Barrio Atlántico?

Es una faena para la afición de Santa Brígida. Estamos esperando como agua de mayo que arreglen el campo y que estén en la grada alentando. Pero nos cuidan muy bien en el Barrio Atlántico. Gonzalo nos mima mucho, debemos estar peleando con otros equipos para poder entrenar. Gracias a la cadena del Barrio, al infantil y al juvenil, que nos dejan un poco más de espacio. Es lo que toca. Al final esto curte. No puedes disponer de tu vestuario, es como si estuvieses de prestado. No es tu casa, pero el campo está espectacular. Llevamos desde pretemporada en La Feria y las obras nunca sabes cuando terminan.

«Primo con 20 euros al jugador más solidario, que es el elegido por la caseta, tras cada victoria»

Lo mejor y lo peor de estos primeros cuatro meses como primer entrenador.

La actitud de los jugadores. Cuando les das los mensajes, los convences porque te miran con admiración. Lo peor es dejar jugadores en el banco. Siempre hago los cinco cambios. La experiencia es positiva. Tienes que hacer de psicólogo, el jugador viene de trabajar y debes escuchar sus problemas ya que no son profesionales.

¿Hay una prima por ganar cada partido?

Las primas son a final de temporada y vinculada a los resultados. Personalmente les doy una prima al jugador más solidario. Se vota en el vestuario. Al que hace el mayor esfuerzo, recibe una prima simbólica. Es para hacer una cena o celebrar un asadero en el momento que se pueda. Son 20 euros cada semana. Entre la gasolina y la prima, al final me sale gratis entrenar al Villa [bromea bajo una sonrisa]. He recibido un cariño impresionante. Todo lo que pides, te lo dan: material, acercamiento con los jugadores, atención...A pesar de las dificultades, sin campo propio ni vestuario, nos estamos adaptando bastante bien a una competición muy exigente. El Villa lo ha dado todo por este equipo técnico y eso a nivel humano no tiene precio.

Usted es un devoto de la filosofía cholista. Ganar y dejarse un pulmón. Acabar sin dientes...Todo lucha.

Debes adaptarte al tipo de jugadores que tengas. Estando con balón es la mejor defensa. Recuperas y haces correr al contrario. Pero hay ocasiones que no puedes tener la pelota. En lo otro, no puedes fallar. Tienes que apretar y morder. El fútbol moderno son transiciones, prima el físico y el que no vaya; está perdido.

¿Considera un imposible el ascenso?

No, solo pienso en el entrenamiento de esta tarde. Hacer números o pensar en algo más, es jugar a la Lotería y sin boleto. El primer objetivo es terminar la primera vuelta con muchos puntos. Las primeras diez jornadas son claves. No podemos meter presión a este equipo, somos el cuarto por la cola de menor presupuesto. En verano no podíamos competir a la hora de fichar. Recurrimos a futbolistas que llevaban un año sin jugar o salían de lesión. Y nos ha ido muy bien. Pero cautela.

Es lo hermoso del balón, el talonario de Las Palmas B conforma un gran fiasco y el corazón del Villa les catapulta a la primera plaza.

El calendario de Las palmas Atlético es el mismo que nosotros, el que dejamos: lo pillan. Nosotros lo calentamos y ellos los pillan 'calentitos', como más entonados. Todo el que se mide a Las Palmas B sale extramotivado. En Tercera solo puedes tener 16 fichas no Sub 23 y el resto, deben ser de jóvenes. Al no tener filial, te lastra.

Cuenta con una base de datos y una nube de vídeos de los rivales, ¿cómo se gestó?

Firmamos a Héctor Dumpiérrez, que llegó de la UD. En esta base de datos figuran ocho equipos como el San Mateo, Marino, San Fernando...Nos comprometemos a grabar los partidos de casa y subirlos a la nube. Veo más fútbol de Tercera que de Primera yoSegunda. El análisis te muestra las debilidades del rival, hay equipos que se hunden en el tramo final. Pues recurres a jugadores más rápidos, de un perfil explosivo. Perfeccionas la salida de balón, jugadas de pizarra...Un avance más que eleva el nivel de profesionalidad de la categoría.

Es el líder de una categoría con grandes estrategas de la tierra como Socorro, Maxi, Yoni...

No pienso en eso. Es un año importante, todos peleamos por algo. El primero soy yo, el técnico y luego todos tenemos intereses. Con un buen año, los jugadores jóvenes crecen y el veterano pueden percibir más en otro destino.

«¿Quique Setién al Villarreal? Le pierden sus formas y carácter. No sé si le aguantarán mucho»

¿Usted cobra 1.000 euros al mes?

No, esa cifra solo te la pueden ofrecer los grandes de Tercera como el San Mateo. En el Villa, estamos en el escalón más inferior en todo. Aquí se paga lo que hay, saben hasta dónde pueden llegar. No olvide que históricos de Tercera desaparecieron. Hicieron el esfuerzo de traer a un analista (...) Los días primero de mes se cobra y cumplen, ya conozco jugadores de otros equipos al que le deben dos meses.

¿Qué opina de la UD de Pimienta? Es el otro invencible. Líderes implacables y dinamitando todos los registros.

Estoy muy feliz, que el equipo esté arriba es una gran noticia para todos. La afición está orgullosa. Se les ve comprometidos, hacía un par de años que se había perdido veo a la gente joven, incluso a mi hijo que van a animar al Gran Canaria con pasión. Es lo bonito, queremos ver fútbol de alto nivel. Cuando lleguen los malos momentos, ahí estará el carácter del plantel y sus líderes.

¿Este equipo es mejor que el de la 14-15 que logró el último ascenso a Primera?

Se verá a final de temporada. Todos los equipos son diferentes. Sí se asemeja un poco que aquella UD veníamos de un varapalo, el del Cordobazo, y ahora vienen de caer en el playoff ante el Tenerife. Dos palos y dos reacciones. Esta UD no llegó bien al playoff, se llevaron un varapalo y ahora veremos si mantienen esa fuerza para conquistar el objetivo al final. Deben mantener esa regularidad, que no es fácil. No recuerdo un equipo que se mantenga tanto tiempo al frente de la tabla. El nivel físico debe resistir, sin bajones. Ojalá suban, esta Isla precisa fútbol de Primera.

¿Qué opina del Pimienta como técnico?

En el tema de las rotaciones somos parecidos, no me gusta contar únicamente con 12-13 futbolistas. Es clave rotar para mantener el nivel en el día a día, que todos estén motivados. Que nadie sepa quién va a jugar. El beneficio es coral y así evitas lesiones, roturas o sobrecargas. Como cuando pierdes jugadores importantes y con chispa. Pero la gran clave es la nómina de goles en contra. Y de igual manera, me impresiona el número de victorias lejos del Gran Canaria. Antes nos costaba la vida ganar fuera (...) Para lograr el objetivo precisas entre seis y siete victorias foráneas. Están llegando. Todo ha cambiado. Ver a esta UD es un motivo de orgullo.

¿Y Setién al Villarreal? A usted lo dirigió en la UD en Primera.

Me sorprendió y más cómo ha salido últimamente de los clubes. Salió mal de la UD Las Palmas, salió mal del Real Betis y salió mal del FC Barcelona. Que sigan contando con entrenadores así, me sorprende. Los medios venden que fue un jugador técnico, de gran salida de balón, siempre jugado...Eso lo trasladó a su faceta de técnico y eso es lo que quiere el Villarreal para este momento de su historia. Pero considero que su carácter y sus formas le pierden. Desconozco si en el Villarreal le aguantarán mucho conociéndole.

Un recuerdo para José Manuel Llaneza, vicepresidente del Submarino Amarillo, y que falleció hace unos días. Hizo un Villarreal que reinó en Europa. A usted lo fichó en 2007 para los groguet.

Le decía presi, fue clave en mi fichaje. No sabía si era Fernando Roig el que mandaba, pero yo siempre le llamaba 'presi'. Era una persona muy cercana, que siempre se volcaba con el equipo. Muy fanático, sentía las derrotas, eufórico en las victorias y es una pena su marcha del fútbol para toda la familia groguet. Desde aquí le doy un fuerte abrazo a toda la familia y siempre lo tendremos en estima. Convirtió al Villarreal en una entidad de enorme potencial en Europa.