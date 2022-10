Eric Curbelo está en el mejor momento de forma de su carrera. Ha participado en los 12 partidos (1.020') y ha sido titular en once. Intuitivo, maduro, contundente...Forma parte de la muralla de hormigón armado edificada sobre la figura de Álvaro Valles -solo cuatro goles en contra tras 1.080'-. Apuesta firmemente por la renovación de García Pimienta: "Todo el mundo quiere que siga, en lo referente a mí, ha sido un técnico importantísimo. He aprendido bastante", determinó. Sobre el partido del sábado ante la SD Huesca, advierte que la formación oscense "es un portento físico". Se le cuestionó sobre si conoce qué pasará con Sandro Ramírez. El delantero cuenta con una cláusula de penalización si juega ante su exequipo de unos 200.000 euros. "Pues no lo sé, eso se lo deberán preguntar mañana al entrenador".

Defender como uno solo. Espíritu de equipo. Curbelo detalla la fórmula mágica de la guardia pretoriana de Álvaro Valles. "Se ha ganado un poco de rigor, todo el mundo está siendo partícipe de hacer su trabajo. Eso une. Ante todo, estamos concentrados durante los 90 minutos y luego salimos airosos de esos pequeños detalles, que antes nos hacían mucho daño". Además, pone en valor la circunstancia táctica de adelantar la línea defensiva. "Logras pillar al rival más desubicado. Eso nos está dando vida". Sobre las cifras y la dimensión histórica de la UD, descarta jugar con "vértigo". "Reina la calma en la caseta, pierdes dos partidos y todo el mundo se alarma". Para seguir al frente de la tabla, avanza que "tenemos que seguir siendo los mismos, fieles a nuestra idea". Palmeras de chocolate y un diván Admirado por su potencia física, Curbelo habló de la alimentación y de la ayuda psicológica que reciben por parte de la entidad. El zaguero satauteño ya reconoció que una de las claves de su gran estado de forma fue la de contar con la ayuda de un psicólogo. "Tras el trabajo con un profesional dela psicología, llegó un chip en lo referente a la confianza. Sobre todo a no darle tantas vueltas. Por otro lado, Richi hace un trabajo brutal, con él he tratado bastante". Sobre la alimentación, incide que "el desayuno y el almuerzo en esta instalación de Barranco Seco...Por lo demás, no he cambiado nada". Consciente de la exigencia, añadió que "si fallo dos veces volvemos a las mismas". Pero las cifras y las sensaciones avalan a uno de los mejores defensas de la competición y que el pasado septiembre ya contó con una oferta mareante del fútbol israelí.