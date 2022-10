Pimienta no tiene miedo a la cláusula del miedo. El máximo responsable técnico de la UD Las Palmas ha dictado sentencia y cita a Sandro Ramírez de cara al pulso de mañana para tomar El Alcoraz por primera vez en la historia. Cabe recordar que si el ariete juega un minuto, el club grancanario debe abonar una penalización al club oscense -una cifra que ronda los 200.000 euros y debe sumarse al pago de los 500.000 euros por la cesión hasta junio de 2023-.

"Cuando hay una negociación entre clubes, todo queda firmado. No tengo impedimento alguno para no alinear a Sandro. Cedimos a Óscar Pinchi al Mirandés y jugó sin problemas contra nosotros. Lo único que me han dicho es que si yo necesito al jugador, está disponible. Es lo que puedo decir. Va a viajar y si considero que tiene que jugar...Pero hay tres partidos en siete días [el martes el Burgos pisa el Gran Canaria y el domingo es el turno del Eibar]. Salvo algún problema médico de última hora, los tengo a todos. Es un partido importantísimo y un reto mayúsculo para sacar los tres puntos ante un gran equipo".

Vitolo, la renovación, si visualiza ser campeón de la Copa del Rey...Pimienta regateó con maestría todos los frentes de actualidad de la UD. Advirtió del nivel y el talonario de la SD Huesca, un bloque que "estuvo en Primera hace poco y dispone de jugadores de máximo nivel. Es un reto mayúsculo. Saldrá el once más competitivo para este tipo de encuentros".

"Batir al Huesca será un reto mayúsculo"

En relación a la afirmación de Curbelo, que aseveró que 'todos quieren que Pimienta renueve', el preparador barcelonés vuelve a dinamitar cualquier distracción. "¿Qué iba a decir? Son palabras bonitas, llegué con mucha ilusión y considerando que disponía del perfil ideal para este club, para esta forma de entender el fútbol. No me equivoqué. Pero no nos vamos a distraer, para esto están los agentes. Es final de octubre, quedan ocho meses".

Política de rotaciones y Joel del Pino

Recordó complicaciones como "golpes, cansancio o jugadores apercibidos". "Tenemos que competir desde la humildad y fieles a nuestro estilo". Sobre Joel del Pino, el único jugador de campo con ficha profesional sin minutos -junto al portero Álex Domínguez-, recordó que tiene una competencia extrema en esa demarcación con Sergi Cardona y Enrique Clemente. "Le perjudicó la lesión de pretemporada, y lucha con jugadores que cuentan con más experiencia. Cuando llegue su momento, jugará".

Además, insiste en mantener la cautela. Mesura. "Es cierto que contamos con una buena dinámica como muestran esas siete victorias y cinco empates. Pero hemos ganado los tres últimos partidos por la mínima. Cuesta ganar (...) Sinceramente, no hay mucha diferencia entre el Huesca y la UD. Cada uno con su estilo". Sobre su fórmula para patentar un invencible y batir todos los récords, determina que "no hay varitas mágicas, ni milagros".

El nuevo Valerón y ser campeón de la Copa del Rey

Sobre Vitolo, recuerda que "se asocia muy bien" y cuenta con una visión privilegiada del juego. "Ve el último pase como nadie, pone el punto de calidad y volverá a ser un mimbre diferencial (...) Pero eso no significa que juegue siempre. Depende de partido, del rival...Pero poco a poco, con paciencia, vemos al Vito que todos conocíamos".

El próximo 13 de noviembre toca rendir visita al CD Teruel en la Copa del Rey. Sobre si visualiza se campeón del torneo del KO, vuelve a reflotar el Pimienta más cauto. Sin concesiones. "Cuando superemos el primer partido, luego llegará otro".