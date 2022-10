Ziganda: «Las Palmas es el rival más completo, preciso y compacto»

José Ángel Ziganda Lakunza ‘Cuco’, entrenador de la SD Huesca, brindó una tonelada de epítetos al líder UD Las Palmas. «Se han reforzado bien y soy muy respetuoso con todos las propuestas. Si uno va a la UD sabe a lo que va, históricamente han contado con un gran trato del balón. Disponen de entrenadores muy marcados», valoró sobre el pasado y presente del club amarillo, dirigido ahora por el catalán Xavi García Pimienta.

Además, incide que la propuesta amarilla se adapta «a la idiosincracia de esa tierra». «Disponen de un tipo de jugador muy determinado; que juega bien y dispone de gran calidad técnica», añadió.

El Huesca encadena seis jornadas sin perder. Desde el 18 de septiembre, cuando fue batido por el Deportivo Alavés, no sucumben y ya están en la décima. En sus filas cuentan con el exjugador de la UD Las Palmas David Timor. «Históricamente siempre han jugado bien a la pelota; es el equipo más completo de Segunda con una clara ventaja sobre Deportivo Alavés, Granada o Levante. Están con un punto por encima de todos».

Cruce de estilos

El juego barroco de la UD contra la potencia física del Huesca. Ziganda abraza este cruce de estilos antagónicos. «Es cierto, nuestra propuesta es diferente. Trataremos de sacar el encuentro desde nuestra fortaleza. Tanto en el plano defensivo como en el ofensivo».

Para Ziganda, si tienes a Viera o a Sandro no puedes jugar al pelotazo. «A ese tipo de jugadores si les lanzas el baló por arriba te vas del campo. Siempre tratas de jugar al pie y al toque». Confía en sorprender a los amarillos y que encajen la primera derrota de la temporada. «Tenemos que ser más intensos que nunca, en esta Segunda reina la igualdad, que es máxima en Segunda. La UD es el más regular, el más conjuntado y el más certero de todos los integrantes. Son 23 partidos sin perder, debemos plantearles un partido áspero, que nunca se sientan incómodos con la pelota».

El navarro no detectó “falta de tensión” en los peores minutos sufridos frente al Mirandés e insiste en que «la igualdad es máxima para perder o ganar, a nadie le sobra nada. Cuesta imponer el estilo y no hay tanta superioridad. No estamos en una fase completa de juego. Tenemos que hacer un partidazo si queremos opciones».

Será la octava ocasión que Ziganda se mide como técnico a la UD Las Palmas. Lleva dos victorias, dos derrotas y tres empates. El último precedente fue con el Oviedo (2-1), el pasado mayo, que se decidió con un golazo de Viera.