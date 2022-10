Xavi García Pimienta, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, analizó el primer revés de la temporada de forma gráfica. "Nos debe servir de escarmiento". Responsabiliza a la falta de energía de sus pupilos en los primeros compases en El Alcoraz como la principal causa del (1-0). "Me hubiese gustado no perder ni un partido en toda la temporada, pero nos debe servir de escarmiento. Haciendo las cosas bastante bien; pues no te da. Sí considero que completamos méritos para no perder. Pero si no estás bien, te pasa esto. En los primeros 15-20 minutos, el rival tenía una marcha más", relata el estratega amarillo.

Cuestionado por un dominio sin pegada del equipo grancanario -el cuadro amarillo alcanzó un 82% de posesión-, insiste que "debemos estar concentrados los 94 minutos". "Si no sales al máximo desde el primer instante (...) Ellos no han tenido muchas oportunidades, esto nos muestra que debes estar concentrado los 94 minutos y desarrollar tu juego. De nada vale hacer 70 minutos buenos si sales mal. Esto nos tiene que hacer reflexionar". Para Pimienta, este primer desliz, tras doce jornadas de imbatibilidad, y que dibujó una racha histórica en Segunda, no debe afectar al estilo. "Nos hemos puesto las pilas en el momento en el que golpearon primero [gol de Carrillo en el 13']. Generamos ocasiones y no estuvimos acertados; pero jugando así, estaremos más cerca de no perder. Con un gran trabajo del Huesca a nivel defensivo, hemos generado ocasiones como la de Pejiño". Reacción y la cláusula del miedo de Sandro Para el estratega barcelonés, en ese primer tiempo fatídico ante un Huesca replegado, añoró una respuesta más incisiva. "Teníamos que haber reaccionado antes (...) Estuvimos todo el tiempo dentro del partido y pudimos sacar algo más". Mantiene la tesis de que hay que competir sin un gramo de apatía. "Cuando te golpea el contrario, debes ir a por la siguiente acción de peligro". Se le cuestionó por la situación de Sandro Ramírez, que al final no se vistió de corto y se quedó en el graderío de El Alcoraz -junto al preparador asistente Jerónimo Figueroa Momo-. "El club ha decidido a última hora que no entre en la convocatoria". La participación del ariete, cedido por el Huesca en el cuadro grancanario, hubiese provocado el pago de 200.000 euros de penalización. Además, Pimienta repasó la respuesta anímica del Huesca al triunfo, que fue festejado por todo lo alto en el césped de El Alcoraz. "No me sorprende, ganar es un muy difícil. Eso también muestra que la UD hacía mucho que no perdía. Considero que pone en valor lo que hacen mis jugadores. No hay nada que objetar". Pimienta no se mojó sobre la expulsión de Álex García, su asistente, en una trifulca que puso el punto y final al pulso. "No he visto nada".