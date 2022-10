Cuando la UD Las Palmas publicó el equipo titular que habría de jugar una hora y cuarto después frente a la SD Huesca en El Alcoraz sorprendió la ausencia de un jugador. No se trataba de Sandro, de quien ya se sabía que no jugaría, a pesar de que viajó, porque el club tenía muy claro que no desembolsaría los 200.000 euros que estipulaba la cláusula del miedo en el contrato de cesión si participaba un sólo segundo; el hombre cuya falta se notó más fue Enzo Loiodice, más que nada porque nunca había sido suplente.

La explicación, sin embargo, no fue deportiva, sino que tuvo que ver con una situación personal del futbolista. En los días previos al encuentro el francés se ausentó de un par de entrenamientos porque pidió permiso a la entidad para viajar a París y asistir al funeral de uno de sus abuelos, persona que era muy querida por el jugador y que estaba muy ligada a él. Pese a que la UD le dio vía libre para permanecer en su país el tiempo que estimara oportuno, Loiodice prefirió estar el sábado en Huesca, aunque era consciente de que no jugaría. El galo, que negocia con el club la renovación de su contrato, que termina el próximo 30 de junio, calentó durante buena parte de la segunda mitad en la banda de El Alcoraz, pero no estuvo entre los cinco elegidos por Xavi García Pimienta para entrar de refresco. Al día siguiente Enzo entrenó con total normalidad en las instalaciones de Barranco Seco junto al resto de suplentes y miembros de la plantilla que no participaron y está en condiciones de volver a la titularidad el martes (17.30 horas) frente al Burgos CF, tercer clasificado, a sólo dos puntos de Las Palmas. Te puede interesar: UD Las Palmas Enzo Loiodice: una renovación cada vez más cara para Las Palmas El cuadro amarillo notó mucho la baja de Loiodice frente al Huesca. Su sustituto en el puesto de interior derecho fue Fabio, que tiene unas características muy diferentes a las del francés y se asemejan más a las de un pivote, la posición en la que más ha jugado en el fútbol profesional. La UD echó en falta a ese futbolista que genera, combina y, además, llega al área rival. De alguna manera, el francés no tiene un compañero de un perfil parecido al suyo. Lo es Kirian, pero el tinerfeño no tiene ficha porque se recupera de un linfoma de Hodgkin. Quizá por eso García Pimienta le había puesto siempre. En Santander le quitó en el descanso porque tenía una tarjeta, pero en los otros 11 partidos jugó más de una hora, y en cinco de ellos, los 90 minutos. Tras el percance familiar que le privó de participar en Huesca, Loiodice, el mejor socio de Jonathan Viera, está de vuelta.