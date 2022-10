Llega el Burgos del pico y pala -como lo definió su técnico Julián Calero tras tomar el Gran Canaria el pasado febrero- y García Pimienta enfatiza que su estilo es ganar. A la pregunta de si cambiaría su propuesta barroca a la de defender con once tipos agarrados al larguero, fue categórico: "Si me garantiza ganar, pues sí". Además, reconoce que deben perfeccionar el remate y la finalización de las acciones a balón parado. Ante la SD Huesca, el pasado sábado, firmaron 16 saques de esquina. "Pues sí, es un debe que tenemos. No hay que negarlo. Ante el Huesca lanzamos 16 córneres y no digo que tengamos que marcar siempre, pero sí generar más peligro. Dar esa sensación. Es un debe que tenemos y debemos subsanar. Así como en las faltas laterales, que también pueden contraer un alto nivel de complicaciones para el rival".

Churripi y los Hijos del Frío La UD se mide mañana al Burgos CF (17.30 horas) en una semana especial, marcada por un nuevo pulso de local ante la SD Eibar el domingo (17.30 horas). Calero, técnico cuadro burgalés, apodado los Hijos del Frío, calificó de esta manera la filosofía de la UD: "Les gusta el rock and roll". Por su parte, Pimienta solo tiene palabras de elogio al espíritu burgalés. "Agradezco que nos consideren un gran equipo, ya lo hizo Ziganda. Considero en un grado superlativo la opinión de los compañeros. El Burgos es el tercero. Solo ha perdido un partido. Tiene muy claro como ejecutar su plan; con la intención de ganar". José Antonio Caro Díaz 'Churripi', meta invicto e imbatido en este curso, conforma otro de los atractivos de la contienda de mañana. "El portero del Burgos es uno de los grandes responsables de la racha, pero no es trabajo exclusivo del guardameta. Defienden todos. Se trata de un conjunto muy compacto. Se les genera poco. Está muy bien trabajado y además cuentan con una buenísima salida de balón; tienen criterio". Montaña rusa y divorcio con el gol Pejiño fue el mejor ante el Huesca. Fue titular ante el Cartagena y luego dibujó otro giro hacia la suplencia. "Tiene mucha competencia. Contamos con un gran bloque, para mañana Florin Andone y Álex Suárez son las única bajas. Pejiño revolucionó y agitó el partido del pasado sábado. No dudo de su capacidad, es diferencial y está entrenando muy bien". Solo tres goles en las últimas cinco jornadas. Pimienta confía en traducir el dominio en goles -ante el Huesca contabilizaron un 85,4%- y se le cuestionó por la sequía de Moleiro. "Al igual que otros jugadores de segunda línea, parte con la obligación de meter más goles. Pero idéntica situación que Nuke, Fabio, Viera, Clemente...". Además, deja caer que Enrique Clemente se perfila titular y así dar descanso a Sergi Cardona. "La ausencia de Álex Suárez es importante, pero ya contábamos con esta opción. ¿Recambios? Álvaro Lemos, Marvin e incluso Eric Curbelo...Sergi ha estado jugando con molestias y ahí figura Enrique Clemente". Incide en patentar "alternativas" ante rivales agazapados. "Necesitamos más ocasiones para romper la muralla de aquellos rivales que defienden en el interior del área".