La peor UD del curso de la excelencia. Ni rastro del platillo volante de García Pimienta. Baño táctico del nuevo líder al líder. Julián Calero ganó la partida. El Burgos, desde el orden y la simpleza por bandera, se impuso (0-2) a los amarillos en una noche marcada por la polémica.

Curro (65') y Mumo (93') lograron los tantos de la formación de Calero, que aprovechó la ceguera amarilla: 3 tantos en seis partidos. Algo pasa en este equipo, que se derrite ante la meta rival. Con un bagaje pírrico sucumbió una versión plomiza de los grancanarios, que son expulsados del trono.

Caro Díaz Churripi, el meta del cuadro burgalés, sigue imbatido y Valles, que no había encajado en el Gran Canaria, se llevó dos puñaladas en un cierre tétrico de partido. El fútbol no espera por nadie. Segunda derrota consecutiva que empaña un arranque histórico y la primera de local. El cuadro isleño no perdía en el partenón de Siete Palmas desde el pasado 4 de junio.

Dos remates de Sandro, uno de Pejiño, otro de Enzo Loiodice y una peinada de Sidnei en 45 minutos con tintes de funeral. Se encendió el piloto rojo. Motivos para el desconcierto. La lesión de Marvin Park (44') fue otro motivo para el llanto. El cuadro amarillo, más espeso que nunca, quedó atrapado en la telaraña del Burgos.

Descanso y 0-0. La muralla de los Hijos del Frío, con Córdoba, Elgezabal y Grego de centrales, apenas sufrió. Fue un trámite placentero salvo por la inventiva de Viera o las incursiones de Enzo Loiodice. Sandro se desplazó a los costados de forma instintiva y es Viera el que irrumpía como nueve. La ocasión más clara del primer acto fue del bloque burgalés. Tiro de Atienza desde el corazón del área (11'). La UD sufrió en exceso en el tramo del minuto 10' al 15'. Estupefacción general. Gol anulado a Benito Ramírez por posición ilegal y emergió un actor desconocido. El factor Marvin Park.

Ni Pejiño, Ni Benito...

La velocidad del exjugador del Real Madrid fue una mina. Toneladas de oportunidades. El agotamiento de Viera quedaba patente -fue titular en El Alcoraz-. Pase de la muerte de Enzo Loiodice y Sandro Ramírez no llegó por centímetros. Misil de Sandro y lo saca Churripi con la pierna izquierda. Con Álvaro Lemos por el lateral diestro, la UD seguía desde el toque buscando fisuras en el planteamiento. Falta brío. Capacidad atlética, pulmones y sorprender con un cambio de banda. Pejiño estaba bien frenado por Matos. Por su parte, Benito no podía con Areso. Acción de contragolpe del Burgos y tanto de Curro (65'). Nuke trató de taponar el remate de Curro pero fue imposible.

Con Moleiro llegó la mejor UD. Algo de chispa. Ocasiones claras del '10' y de Viera. Tanto anulado a Marc Cardona que por una falta previa a Moleiro. Dosis de escándalo para una noche de pesadilla. El Gran Canaria como epicentro de los despropósitos. Todo salió mal. Empezando por el planteamiento y una ejecución carente de adrenalina.

FICHA TÉCNICA

UD LAS PALMAS: Álvaro Valles; Marvin Park (Álvaro Lemos, 46'), Sidnei (Eric Curbelo, 89'), Saúl Coco, Enrique Clemente (Moleiro, 66'); Nuke Mfulu (Marc Cardona, 74'), Enzo Loiodice, Jonathan Viera; Pejiño (Vitolo, 66'), Sandro Ramírez y Benito Ramírez.

BURGOS CF: José Antonio Caro Churripi; Areso (Borja, 86)', Córdoba, Elgezabal, Grego (Mumo, 73'), Matos; Curro (Zabaco, 73'), Rubén Navarro, Atienza, Gaspar (Bermejo, ; y Mourad El Ghezouani (Artola, 63').

GOLES: 0-1, min. 65: Curro Sánchez. 0-2, min. 93: Mumo.

ÁRBITRO: Ávalos Barrera. Expulsó a Artola por doble amarilla (87'). Amonestó a Viera (11') y a Atienza (50').

INCIDENCIAS: Estadio Gran Canaria, ante 22.640 espectadores.