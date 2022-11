El fútbol y los caminos

Se sabía. No sorprendió. Que la UD Las Palmas iba a tener mucho más tiempo el balón en su poder que el Burgos era algo con lo que contaban Xavi García Pimienta, Julián Calero y el universo futbolístico. Que el cuadro amarillo iba a disparar más veces a puerta que su rival, con mayor o menor peligro, igualmente era una evidencia, como también que el entrenador del equipo isleño tiraría de tales registros para argumentar que los suyos no merecieron perder el partido. Seguramente no, pero lo que ponía a prueba ayer al técnico era otra cosa: su capacidad para encontrar soluciones ante rivales encerrados. Volvió a suspender.

También los jugadores, a los que se les empieza a notar una cierta fatiga física a la que contribuye el estilo de la UD, de presión alta, infatigable, sin embargo, el mayor cansancio de la plantilla en los dos últimos compromisos tiene más de mental. Porque por segunda vez en apenas tres días la impotencia de apoderó de ellos, probablemente por su incapacidad para encontrar vías por las que derribar murallas defensivas como la que todos el mundo sabía que instalaría el Burgos.

Hay crítica también a un equipo campeón, líder durante las últimas tres jornadas –ayer perdió tal condición– y cuyo arquitecto, García Pimienta, deberá encontrar soluciones ante lo que se prevé que sucederá muy a menudo, más allá de su insistencia en defender el estilo de juego permanentemente sin que nadie lo cuestione, entre otras cosas porque esa misma filosofía ha llevado a Las Palmas a ser quien es, un equipo reconocible y fiable pese a las últimas caídas.

Los burgaleses, con un 23% de posesión, marcan dos goles, tienen un larguero y fallan una ante Valles

Pero ese mismo equipo había sido capaz de sumar nuevos registros, como perder de vista el balón un rato para invitar a los rivales a salir, que le habían dado resultado, por ejemplo en Málaga –antes del 0-2 el Málaga tenía más posesión del balón– y ante el Andorra –el equipo del Principado tuvo más tiempo la pelota–. En esos partidos, y en otros posteriores, la UD demostró tener también una efectividad de cara al gol que ahora no tiene, seguramente porque las ocasiones que creaba antes eran mucho más claras que las de ahora, menos peligrosas para los rivales.

Siempre va a a tener alguna, pero en los dos últimos compromisos, y también frente al Ibiza y el Racing de Santander, no fue capaz de traducir todo su dominio en oportunidades bien claras. Ayer Sandro se fabricó un tiro en la primera parte que sacó Churripi con el pie, Moleiro otra con un chut desde el punto de penalti que nuevamente desvió el portero y Viera con otros dos, uno de cerca y otro de lejos. Nada más. Con efectividad la cosa habría sido distinta, pero no siempre va a cuadrar.

El Burgos, por contra, tuvo el partido donde quiso en todo momento. Sabía que la UD iba a dominar y también cómo hacerle daño. Con la premisa de una defensa férrea y encomiable, atacó por los costados cuando pudo hacerlo e hizo daño. Igualmente en las acciones a balón parado. Con muy poco, generó cuatro ocasiones manifiestas, dos de las cuales acabaron en gol, otra en el larguero y otra, la primera, en paradón de Valles. Un camino menos bonito, pero que también vale para alcanzar el único fin: ganar.