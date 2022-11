UD Las Palmas-SD Eibar: Una reacción sin premio

Mejoró la UD su versión de los dos últimos partidos no porque no perdiera, sino porque hizo mucho más por ganar aunque no lo consiguiera (1-1). Jugó más o menos bien y más o menos bonito, pero sin el premio de una victoria que buscó hasta el final y que esta vez mereció quizá más si cabe porque las ocasiones que creó en el ocaso del choque, un disparo de Moleiro al larguero y un tiro de Jonathan Viera que sacó Rober Correa justo antes de que traspasara la línea de gol, fueron muy claras. En la semana del debate sobre los estilos, Las Palmas volvió a ser fiel al suyo, que lució más porque el del Eibar no es como el del Huesca y el del Burgos, sino más atrevido, menos asustado, y seguramente por eso también tuvo sus oportunidades para ganar. Pero ninguno lo logró: el gol de Álex Suárez a la salida de un córner en la primera parte quedó neutralizado por el inmediato de Corpas y un punto para cada uno.

En cualquier caso, los amarillos terminaron una vez más donde debían, en la portería contraria, como cabe exigir a un equipo que quiere ascender a Primera. Quizá por esa actitud obtuvieron la pequeña recompensa de subir un puesto en la clasificación y colocarse en la segunda plaza a tres puntos del Deportivo Alavés, pero al mismo tiempo flota sobre el equipo la sensación de que sufre un bajón generalizado que si bien estaba previsto que sucediera en algún momento de la temporada, debe ponerle remedio en estas dos semanas antes del siguiente compromiso liguero, frente al Levante en Valencia. En medio, la Copa del Rey en Teruel. No hay drama, pero es conveniente que cada uno recupere su mejor nivel. El gol de Corpas llega sólo dos minutos después que el de los amarillos, mejores en la segunda parte El conocimiento de la alineación de la UD supuso un 'shock': no estaba Jonathan Viera en el equipo titular. Dos días antes el técnico había ocultado que el capitán llevaba varios días con fiebre, o por lo menos esa fue la versión que dieron varias fuentes del club minutos antes del inicio del partido. No estuvo sobre el césped durante el calentamiento ni, por tanto, en la arenga de la que sí formó parte el resto de jugadores, incluidos los lesionados y los filiales habituales en la dinámica del primer equipo, menos dos: Lemos, que fue padre esta semana, y Vitolo, que el miércoles pasado celebró su cumpleaños número 33. Su ausencia sorprendió, como también la de Benito. En su caso, sí estuvo presente. Vaticinó el técnico barcelonés que el choque entre Las Palmas y el Eibar iba a ser un partidazo y por lo visto en la primera parte no estuvo desencaminado. No hubo exceso de ornamentos, ni siquiera un torrente de ocasiones, pero sí mucha velocidad, intensidad, llegadas de uno y otro con peligro. Con Moleiro suelto como interior, donde más le gusta jugar y casi nunca le ponen, y Sandro muy fino y omnipresente, la UD dejó claro al cuadro armero desde el principio que iba a dominar. Gaizka Garitano, por su parte, salió con una línea defensiva de cinco jugadores porque el mediocentro Sergio Álvarez se sumó como tercer central. Su plan, evidente: esperar, salir a la contra y presionar como leones la salida de balón de los amarillos cuando lo hacían en su propia área. Al guion del encuentro, interesante pero sin terminar de atraer del todo cuando transitaba por el ecuador del primer acto, le faltaban los giros, los cambios inesperados que llegaron en forma de dos goles por sendos errores garrafales de cada equipo. El primero lo cometió Luca Zidane, el portero del Eibar, cuando salió a por uvas en un córner bien lanzado por Sandro. Luego Álex Suárez puso mucho de su parte para que la UD marcara el 1-0, porque alcanzó a rematar en el segundo palo con la pierna derecha para que el balón entrara en la portería por el único hueco por el que podía. Sí, Las Palmas necesitó de 96 córneres para aprovechar uno (24'). ¿Cómo está la clasificación de la UD Las Palmas tras la jornada 15? Pero el suflé que supuso el tanto en los más de 20.000 espectadores que poblaron el Gran Canaria se bajó tan sólo dos minutos después, cuando Curbelo, que había acudido al cruce de Stoichkov para robarle el balón de manera imperial lo regaló luego a Quique, que lo cedió atrás para que Corpas, que se deshizo de Sergi Cardona con un gran reverso, perforara la portería que Valles había medio abandonado porque no esperaba el fallo del satauteño (26'). Dos cantadas, dos goles y nuevo partido, sumido en la intrascendencia hasta que al filo del descanso otro error de Curbelo, que se comió el bote de una pelota que venía centrada desde la izquierda y propició que Corpas gozara de una mano a mano que no significó el segundo gol por Valles se vistió de héroe. Lo hizo por partida doble, porque también desvió el disparo de Tejero, que se había beneficiado del rechace (43'). Dos paradones salvadores y vida para la UD, dubitativa desde el tanto del empate y sin claridad ofensiva. Moleiro había desaparecido, Álvaro no atinaba con nada y Óscar apenas participaba. Sólo Sandro, mucho mejor a nivel físico, mantenía el nivel. Segunda parte Sin cambios tras el paso por los vestuarios, la UD dio un paso al frente desde el inicio de la segunda parte. Se quitó las dudas y fue a por el partido con más ritmo, con el delantero grancanario enchufadísimo y otra vez Moleiro activado. Tuvo que ser Coco, excepcional durante todo el coque, quien levantara de nuevo a la grada con un chut de su casa que si no entró por la escuadra fue porque Luca Zidane voló para evitarlo. Pero Las Palmas estaba donde tenía que estar. Y Jonathan Viera ya había empezado a calentar. Entró en el 'minuto García Pimienta', el 60, por Clemente. Moleiro pasó a la izquierda y los amarillo tenían por delante media hora para volver a ganar. El Eibar, de su lado, mantenía el orden y salía con valentía, como cuando el lateral Imanol llegó casi hasta la línea de fondo para poner un centro que Corpas remató con la cabeza desviado (64'). La entrada del capitán no supuso un impacto en el choque, por lo menos de entrada. En el 70' entraron los otros dos jugadores de ataque que tenía García Pimienta en el banquillo: Pejiño, por Álvaro, y Marc Cardona, por Sandro. Se fue sin poner una mala cara, pero nadie entendió que se marchara. El larguero y Correa, con el meta batido, evitan el triunfo de Las Palmas; Valles, también salvador La grada buscó la reactivación del equipo, espeso, con el “sí se puede” cuando faltaba un cuarto de hora para el final. En el campo, el ímpetu de Marc Cardona aportó energía. Ante la falta de ideas, vigor. La UD llevaba un tiempo ya sumida en la precipitación, en el exceso de conducción y la falta de remates. Tras aquel de Coco, el siguiente fue mucho después (83'), de Moleiro al larguero tras un saque de esquina de Viera. Fue una jugada ensayada desde el córner. Desde hacía un rato el partido se había convertido en un correcalles porque el Eibar sabía sufrir, pero también asustar. Lo hizo con un par de tiros lejanos que paró Valles con facilidad y unos cuantos balones colgados que provocaron la zozobra en la zaga amarilla y el miedo en la grada. Cuando le tocó otra vez a la UD, la jugada iba a significar la mejor ocasión del cuadro amarillo en toda la segunda parte. En un contraataque, ya al filo del 90', Moleiro cayó por la izquierda e hizo un recorte hacia dentro antes de meter un balón en profundidad a Jonathan Viera, que se quedó solo delante de Luca y le superó por con u disparo raso con la zurda, pero Rober Correa se deslizó por el césped para evitar que la pelota cruzara la línea de gol. En ese momento, Las Palmas entendió que no era el día para ganar. Ficha técnica

(1) UD Las Palmas: Valles; Álex Suárez, Coco (Sidnei, 88'), Curbelo, Sergi Cardona; Mfulu, Loiodice, Moleiro; Álvaro Jiménez (Pejiño, 70'), Sandro (Marc Cardona, 70'; Enrique Clemente, 88') y Óscar Clemente (Jonathan Viera, 61').

(1) SD Eibar: Luca Zidane; Tejero, Venancio, Sergio Ávarez, Rober Correa, Imanol; Nolaskoain, Javi Muñoz (Matheus, 63'); Corpas (Troncho, 74'), Quique (Vadillo, 91') y Stoichkov (Blanco Leschuk, 74').

Goles: 1-0.- (24'): Álex Suárez; 1-1.- (26'): Corpas.

Árbitro: García Verdura (Comité Catalán). Amonestó a los locales Marc Cardona y Enrique Clemente, y al visitante Corpas.

Incidencias: partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga SmartBank, disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 22.817 espectadores.