Descanso para Viera en Teruel

Descanso más que merecido para el capitán de la UD. Jonathan Viera tendrá unos días de relax dado el calendario de competición, que presenta la novedad esta temporada de colocar la primera eliminatoria copera en fin de semana, y con la decisión que tomará García Pimienta de que el 21 permanezca en la Isla de cara al choque de Las Palmas frente al Teruel el domingo (15.30 horas), la magia de Jony no estará presente en el Estadio de Pinilla.

Un descanso merecido después de que Viera optara por intentar ser una especie de Cid Campeador en el último partido liguero de la UD frente al Eibar, cuando permaneció en el banquillo hasta el minuto 60 después de tener que combatir contra un proceso febril, como comunicó Álex García, el segundo entrenador del equipo como justificación de la suplencia del 21 ante el cuadro armero.

«Jony es el mejor, pero no puede ser el jugador diferencial en cada partido, tenemos que ayudarle», indicó Pimienta sobre el de La Feria en la previa del encuentro de la UD frente al Lugo. Entonces se avecinaba una semana con tres partidos en liza y el entrenador apostó por dejarle en el banquillo.

Ahora, con la exigencia de jugar frente a un equipo de Segunda División RFEF y aprovechar que hasta el día 20 no tendrá que volver a jugar LaLiga SmartBank la UD, frente al Levante en el Ciutat de Valencia, Pimienta podrá «ayudar» al que Jony descanse no solo las piernas, sino también que salga reforzado en el aspecto psicológico después de la racha de tres jornadas sin conocer la victoria –dos derrotas, ante el Huesca y Burgos, y un empate frente al Eibar–, cuestión que con el amor que proclama el jugador por el escudo le penaliza por la impotencia de no poder ganar.

El deber de tener que asumir la responsabilidad de ser el jugador más determinante del equipo –y de la categoría– quedarán aparcados en el torneo copero.

Una experiencia que no vive desde el 3 de enero de 2018, el día en el que Jony jugó su último partido de Copa del Rey, en la ida de octavos de final que midió a Las Palmas frente al Valencia, seis jornadas antes de que el mediapunta tomara rumbo al fútbol chino y firmara por el Beijing Guoan.

Desde entonces, Viera no ha estado presente en ninguna de las tres temporadas con la UD de las que dispuso oportunidad para jugar y siempre se le ha resguardado para no fatigarle en las primera eliminatorias, las cuales no ha conseguido superar el equipo.

Pruebas tranquilizadoras

Quien tampoco estará el domingo en el Estadio de Pinilla para afrontar el primer escollo copero será Vitolo. El jugador no pudo ser convocado ya frente al Eibar la pasada jornada en el campeonato liguero al sufrir un leve esguince en una rodilla y ahora, tras haber realizado las pruebas médicas pertinentes, se ha descartado que sea una dolencia grave.

Con el proceso de recuperación que llevará a cabo el extremo del barrio de San Cristóbal durante esta semana copera y la siguiente, el jugador espera estar disponible para el choque liguero ante el Levante y así poder contribuir al campeonato en el que mayor atención tiene puesta la UD.

Cuestión parecida vive Benito Ramírez, quien tampoco pudo estar presente en la lista de convocados frente al Eibar el domingo pasado al sufrir una sobrecarga en el isquiotibial. Un percance que todavía arrastra y que, en principio, por precaución no se le incluirá entre la expedición que viaje a Teruel para la Copa.

A quién sí se le espera será a Florin Andone. El delantero, que se aquejó de molestias musculares después del partido liguero contra el Cartagena, en el que Pimienta tan solo le dio 14 minutos de juego en el tramo final del encuentro, no ha vuelto a jugar desde entonces.

Con mejores sensaciones durante los últimos días, el rumano decidirá junto al cuerpo técnico si está dispuesto a ser de la partida para afrontar la primera eliminatoria en un terreno de juego de Segunda División RFEF. La oportunidad para coger confianza y forma física la tiene ahí, la decisión al final es suya.