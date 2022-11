De internacional a ‘copero’

Álex Domínguez no ha podido acumular ni un minuto esta temporada por el excelente estado de forma de Álvaro Valles, el portero al que le consiguió arrebatar el puesto hace dos temporadas y ser internacional. El año pasado salió cedido al Ibiza, donde tampoco cuajó y ahora espera al Teruel.

Le llega el turno a Álex Domínguez. El portero no está pasando por su mejor etapa en el plano individual y ahora tiene que esperar a las citas coperas para que se le abran la puertas a la titularidad. Hasta el momento, ostracismo total vestido de corto.

Ni un minuto le ha dado García Pimienta tras el regreso del catalán de su cesión al Ibiza la pasada temporada para que disfrutara de un desarrollo que no iba a poder encontrar en la Isla con el dúo formado por Raúl Fernández y Álvaro Valles la pasada temporada. Mel no contó con él la pasada campaña y el actual entrenador, aunque le tiene en la plantilla como segundo portero, no ha determinado que pueda jugar.

Sobre todo la falta de que se enfunda los guantes se debe al gran estado de forma de Álvaro Valles. A pesar de que el guardameta sevillano ahora cuente con ocho goles encajados, la seguridad que ha transmitido bajo palos y el único tanto que concedió hasta la jornada seis al encajar en Mendizorroza, el de Rinconada es una de las piezas preferidas de García Pimienta.

Así lo quiso plasmar el entrenador catalán cuando llegó la pasada campaña, al darle el relevo a Fernández y apostar por un Valles que no ha dejado de responder a la confianza del entrenador catalán, pues desde que pudo quitarse la losa de encima de la suplencia al jugar contra el Lugo en la jornada 29 no paró de consagrarse en el portero de relumbrón con el que goza la plantilla insular en la actualidad y la seguridad que transmite a la línea defensiva.

Con esta competencia en la portería, Domínguez no ha podido derribar el muro de Valles esta temporada, una cuestión que sí consiguió hace dos temporadas atrás cuando el de Granollers adelantó a Álvaro en la portería después de que el sevillano cometiera una sucesión de fallos consecutivos hasta la jornada 14, justo cuando Mel decidió que apostaría por el portero que venía prometiendo como un cohete desde primer el filial amarillo.

Jugó nueve partidos seguidos, Mel volvió a darle la confianza a Valles, que se lesionó y permitió de nuevo a Domínguez a que regresara a la titularidad durante cinco partidos más –desde la jornada 26 a la 30–.

Fue entonces cuando Álex emprendió el viaje con la selección española sub 21 para disputar el campeonato de Europa, en el que si bien no disputó ningún minuto al ser el suplente de Álvaro Fernández, portero del Huesca, cedido por el Espanyol,y encima le costó la titularidad en la UD a su vuelta, pues el tramo final liguero fue del sevillano hasta los dos últimos compromisos ligueros, cuando el de Rinconada ni tan siquiera ya fue convocado dando paso a Sergi Puig, del filial.

A la conclusión de la temporada, le llegó a Domínguez su gran tragedia, pues el portero fue alistado por Luis de La Fuente para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, a los que no pudo ir debido a que contrajo el covid.

Después de la decepción de no poder perpetrar los anillos olímpicos en la capital japonesa, el portero buscó un destino lejos de la UD en la que poder tener minutos de relevancia y los encontró en el recién ascendido Ibiza.

Sin embargo, en el cuadro balear tampoco obtuvo la experiencia esperada. Su participación se limitó a jugar diez partidos de liga y dos de Copa. No fue hasta que llegó Paco Jémez al banquillo en detrimento de Juan Carlos Carcedo para que pudiera saltar al terreno de juego. Encajó catorce goles y el ex entrenador lo mandó de nuevo al banquillo... Y no ha jugado hasta ahora, que le llegará la oportunidad el domingo frente al Teruel.