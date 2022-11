Copa para dinamitar las dudas. Florin Andone, ahora o nunca. Trata de arrancarlo. Opción factible para lucir su rifle de oro en el Estadio Pinilla. El ariete rumano de la UD Las Palmas, fichado el 1 de septiembre, a unos minutos del cierre del mercado, con el sello David Rodríguez 'Deivid', asistente de la dirección deportiva, disputó su último partido ante el Cartagena (23 de octubre) en el Gran Canaria.

Con un gol en el zurrón, que bastó para tumbar a la Ponferradina y conquistar la última victoria visitante (0-1), acumula 111 minutos en cuatro contiendas ligueras. En dos ocasiones ejerció de titular ante el CD Lugo en el Anxo Carro, pasó desapercibido, y el citado pulso ante la 'Ponfe', que mostró su arista de combate con un tanto de fe -le tocó en la espalda tras una salida kamikaze de Amir Abedzadeh-.

La combinación de Álvaro Jiménez y Viera fabricó un centro de chocolate que generó el único tanto de un artillero que llegó con el cartel de estrella para la categoría de plata. Fue presentado por Deivid en la ciudad deportiva de Barranco Seco y Florin Andone recordó que "no me he olvidado de marcar goles". Sandro Ramírez también lleva una diana, mientras que Marc Cardona sigue de pichichi con cuatro tantos.

Tras su primera participación de amarillo ante el CD Leganés -jugó siete minutos- se conocía su primer percance muscular. 'El jugador Florin Andone presenta una distensión en el bíceps femoral izquierdo, producida al finalizar el partido ante el Leganés'. Llegó del Brighton de la Premier League sin completar una pretemporada de plenas garantías. Tras encadenar tres encuentros de baja, fue suplente ante el Ibiza y no participó (0-0). Luego encadenó 104 minutos en tres contiendas, ante el Lugo (45') y Ponferradina (45') de titular y los 14 minutos ante el cuadro Efesé.

Minutos antes del desplazamiento a Huesca se conocía el segundo percance muscular. El delantero no entra en la lista por unas 'molestias en el cuádriceps derecho'. Esta semana retoma el trabajo con el grupo, o eso parece.