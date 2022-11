La UD tiene un problema de variantes en la delantera para afrontar el partido del domingo frente al Teruel (15.30 horas, Televisión Canaria). Si en un principio las sensaciones de Florin Andone durante la semana le situaban como el nueve para asaltar el Estadio La Pinilla, ahora es García Pimienta quien anuncia que no podrá contar con el rumano en la primera eliminatoria del torneo, así como tampoco dispondrá de Marc Cardona. Dos ausencias que colocan a Sandro Ramírez y Ale García como las variantes entre las que el entrenador amarillo se debate para afrontar el choque en Aragón.

Florin lleva sin jugar un solo minuto desde el 23 de octubre en el partido de la agonía contra el Cartagena. El ariete disputó los últimos 14 minutos del encuentro y fue testigo del gol de Jonathan Viera en el descuento para provocar el delirio de la grada. Un triunfo de júbilo pero que a la vez le supuso un peaje a Andone, pues a la conclusión del choque se aquejó por unas molestias musculares que le hicieron perderse los partidos ante Huesca, Burgos y Eibar.

Falta de ritmo

La evolución de Andone fue positiva durante esta semana y se vislumbraba su participación como nueve titular frente al Teruel el domingo para que fuera cogiendo ritmo de competición y para que encajara en la política de rotaciones que implementará Pimienta en lo que dure vivo la UD en la Copa. Aun así, esta mañana el jugador ya determinó que no se encuentra en disposición de competir y se le pudo ver a la finalización del entrenamiento hacer carrera en solitario y esprintando por el terreno de juego, eso sí, con zapatillas deportivas.

De esta forma García Pimienta no podrá contar con el ex del Brighton ni con Marc Cardona, tal y como desveló en la rueda de prensa previa al encuentro con el Teruel y además amplió la nómina de ausencias en el Pinilla. "Hablo de memoria, pero Marc Cardona sigue con la molestia, Vitolo no ha entrenado, Benito y Andone no se han recuperado... Esos serían a grandes rasgos los que nos vendrán a jugar el partido aunque tenemos un último entrenamiento", indicó el técnico al respecto de las ausencias, más allá de la ya conocida de Marvin Park y el descanso que tendrá Jonathan Viera y Álvaro Valles.

Sobre la portería, dado que el sevillano no jugará en PInilla, será sustituido por Álex Domínguez y así lo confirmó el entrenador. "Álex va a jugar el partido. Es un chico que está trabajando muy bien. La posición de la portería es muy complicada", referenció.

Con ilusión

Aun así Pimienta tiene toda la ilusión puesta en el torneo del KO y no lo considera un trámite competitivo. "Ojalá podamos jugar la eliminatoria de diciembre y la de enero y así sucesivamente", expuso el estratega, que a su vez usará la Copa para dar minutos a los jugadores que no han tenido tanta presencia durante el transcurso del campeonato liguero.

"Hay gente que está entrenado bien y que no han tenido los minutos que se merecían. Es un buen momento para que ellos se vean que están capacitados para jugar. Este partido nos viene bien jugarlo para que quienes tienen menos minutos tengan opción y estén preparados físicamente", subrayó el técnico amarillo sobre la gestión que ha tenido que llevar a cabo durante la semana para determinar qué once pone en ante el Teruel para no tirar el torneo. "Cuando es otra competición, quieras o no, tienes que hacer un pequeño reset", matizó en cuanto a la toma de decisiones de cara al domingo.

Jugadores del filial

Así pues, la nómina de convocados que tomarán rumbo a la capital aragonesa la completarán con jugadores del filial. El ya citado Ale García, Julen Pérez en el centro del campo junto a Joaquín, Álvaro en la zaga defensiva, además del velocista Saliou (este de Las Palmas C), todos ellos están llamados a completar la lista. "Hay chicos del filial con nosotros y si no pasa nada raro vendrán convocados", reseñó el técnico.

En cuanto a la sensación que tiene del rival y tomando en cuenta las palabras de Víctor Bravo, entrenador del Teruel, que expresó que también llevará a cabo rotaciones para el choque, Pimienta puso de relieve la importancia que debe suponer esta eliminatoria para su rival. "Van a salir a ganar porque juegan delante de su afición y van con la ilusión de que si nos eliminan puedan jugar contra un Primera con lo que ello repercute a nivel del club para la taquilla y para la ciudad", añadió el catalán, que además recordó: "Es el líder de la Segunda Federación, tienen chicos que han jugado en Segunda División y con otros de filiales que por circunstancias están ahora en esa categoría; son los líderes de la categoría del Grupo III con lo difícil que es", apostilló.