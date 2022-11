Xavi García Pimienta, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, lamenta la lesión de Sandro Ramírez y pone en valor el triunfo sobre el CD Teruel de la 2ª RFEF (0-1), que abre la puerta a la próxima eliminatoria. También hace balance de los debutantes. "No era fácil; estoy muy contento por el partido de Álex Domínguez. En relación a Joel del Pino, era difícil, la pretemporada no la pudo completar de manera íntegra y cuando se quiso reenganchar, ya era tarde. Pero ha estado a la altura (...) Lo de Sandro es una pequeña lesión, puede que Andone y Marc estén disponibles para Valencia [domingo, pulso ante el Levante y desde las 20.00 horas]. Ale García también lo tenemos, en punta. Si no juega Sandro, lo hará otra compañero".

Profundizó en el contratiempo del ariete, que llegó en calidad de cedido del Huesca tras abonar 500.000 euros. "Habrá que hacerle más pruebas, puede tener algo en el isquio (...) Ya disponía de ese problema cuando estaba en el filial del Barça. Hizo un buen calentamiento y en una carrera en el que le superó el bote del balón [en plena pugna con Carmona], notó un pequeño pinchazo. Hemos entrenado de forma más exigente otros partidos, pero le pasó hoy. No hay que buscar excusas, no es un problema". Confirma que comenzaron el encuentro algo alicaídos. "Kevin Lacruz, Cabezas, Emaná...El Teruel te exige y va líder de su grupo. Hemos estado bien, con orden defensivo, aunque nos costó entrar en la primera parte. Luego tuvimos ocasiones; el gol de Pejiño lo calmó todo. Tuvimos paciencia tras el 0-1 y ellos tuvieron diferentes oportunidades a balón parado. Estoy contento por la actitud del equipo. Además, aclara que el cambio de Joel del Pino fue "por unas molestias ya que se le subía el gemelo". EN BÚSQUEDA DEL DESORDEN Pimienta explica que dominaron en busca de la descomposición táctica del rival. "Hemos sabido dominar el juego para ver si se desordenaban. Y lo hicieron por dentro; hemos tenido la paciencia y la tranquilidad de no tirar balones arriba. Salvo algunas acciones a balón parado, no hemos sufrido". Para el estratega de la UD, ha sido una eliminatoria de gran nivel. "He tenido que venir como jugador y entrenador. Ver el campo con este ambiente...Un jugador del Teruel me dijo que estaban contentos con la política deportiva de la entidad y con los directivos. Dos categorías de diferencia y 0-1, nos vamos sufriendo". De igual manera, repasó el estreno de Julen Pérez en la medular. "Todos han cumplido". En la portería, cambio de guardia con Álex Domínguez. "Una demarcación tan complicada exige mucho. Cuando nos decantamos por un jugador [Valles], no es fácil volver". Avanza que la entrada de Sandro Ramírez y Alberto Moleiro en el 46' estaba estudiada. "Estaba listo que participasen. Ale García y Julen tienen dorsal del filial y lo han hecho bien. Había más chicos del filial y no han participado, pero les vale de experiencia". El goleador de esta primera eliminatoria se vistió de protagonista. Momento Pejiño. "Peji tiene un talento innato, el gol que ha logrado marca la diferencia. Debe seguir apretando".