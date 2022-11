Pedri y la estela de David Silva

La revolución Luis Enrique deja a Pedri de líder espiritual. El tinerfeño (2002) es de la misma generación que el grancanario Yeremy Pino (20 años), Ansu Fati (20) o Nico Williams (20). Con una media de 26 años, la Roja presenta el combinado más precoz en relación a sus 15 participaciones.

Las esperanzas de la regeneración azulgrana, ocho años sin ganar la Champions, pasan por la habilidad de Pedri. Por esa capacidad de filtrar pases imposibles al más puro estilo Valerón.Y las esperanzas del combinado nacional, tras caer en semis de la pasada Eurocopa ante Italia en Wembley (2021), con la presencia del Infante, pasan por Pedri. Todo gira en torno a este faro de creatividad, multinacional de gestos barrocos con el esférico y que quiere subirse al club de oro de Silva y Pedro Rodríguez –campeones en Sudáfrica–.

España, con ese barniz adolescente, es séptima en el ranking FIFA. No figura en la relación de favoritas para coronarse en el desierto de los rascacielos. La relación de cuotas de la página digital de apuestas Bwin.es deja a España en la quinta plaza, con una ganancia de nueve euros por euro apostado –una cuota de 9,00–.

Está por detrás de Brasil, la gran favorita (5,00), y Argentina (6,00). Completan esa zona de privilegio, Francia (7,00), actual campeona, e Inglaterra (8,5). El combinado de Pedri y Yeremy está mejor valorado que Alemania (11) e incluso que la Bélgica de Roberto Martínez y el genio Kevin De Bruyne (15).

Con 20 años, Pedri puede disputar tres Mundiales más. De esta manera, si llega a los 32 años en la élite, bate la primera marca del Chino David Silva, que participó en tres ediciones de la Copa del Mundo (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018). El Mundial de 2026 es multisede y se juega en Canadá, Estados Unidos y México. Para 2030, España y Portugal parten como favoritas. La 24ª edición de la Copa del Mundo, segunda en nuestro país tras la de 1982, la de Naranjito,tiene al Gran Canaria como uno de los estadios franquicias. Otro motivo para estirar la leyenda del Infante de Tegueste.

Silva computa nueve duelos, por los siete de Pedro Rodríguez. El atacante de la Lazio participó en Sudáfrica y Brasil. Se coronó en el Soccer City de Johannesburgo, junto al Chino de Arguineguín en la mejor estampa de la historia del balompié canario. Dos tenores en la sinfonía roja de Del Bosque.

Dos Eurocopas (2008 y 2012) y una Copa del Mundo (2010). Silva puede presumir de tener el triplete en su museo de Arguineguín. Con 35 tantos, ocupa la cuarta plaza del ranking histórico de la Selección. Es el séptimo en la categoría de partidos (125). Pedri tiene el aval del tiempo. Y una clase descomunal. Yeremy es potencia y también tiene controladas las manijas del reloj. El Chino ilumina el horizonte. Una misión para el Infante de Tegueste. Mbappé, Vinicius y Messi tratarán de impedirlo.

«Tras debutar en Las Palmas todo va muy rápido»

Tres años, tres meses y cinco días. 1.193 días. Entre el debut de Pedri con la UD Las Palmas en el Gran Canaria ante la SD Huesca (18 de agosto de 2019) y el estreno mundialista ante Costa Rica (miércoles 23) hay un margen récord. Una vida de vértigo. El tinerfeño computa 14 duelos de internacional y participó en la pasada Eurocopa. También en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se disputó en 2021, donde alcanzó el metal de plata tras caer ante Brasil en la gran final. Ayer, en una entrevista Marca, el ‘10’ de España lanzaba un guiño al club grancanario. «Todo ha ido muy rápido desde que debuté en Las Palmas, pero me he adaptado muy bien y estoy disfrutando del fútbol y de todo lo que me pasa». Por otro lado, resta importancia a la circunstancia de lucir el dorsal de los genios. «Para mí es una situación anecdótica, le doy un gran valor pero no supone meterme más presión», detalló. Tras pasar por las categorías inferiores de la Roja (2019, Sub 17), ya es una figura de rango y jerarquía en la caseta de Luis Enrique. Es un devorador de desafíos.| P. C.