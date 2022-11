El protagonista de la UD en Pinilla obvia las reivindicaciones. Francisco Jesús Crespo García 'Pejiño' logró el tanto del pase a la segunda ronda de la Copa con un certero misil de la frontal para superar a Cebollada. "Aporté el gol al equipo y hemos estado muy bien en líneas generales. Logramos adelantarnos y aporté mi granito de arena. Trato de tener minutos, ellos se cierra detrás y todo se te complica. Pero supimos tener paciencia en todo momento. Nos faltó verticalidad y paciencia, pero dimos con la fórmula".

En relación a jugar de nueve ante el Levante UD, el próximo domingo en el Ciudad de Valencia, acata todas las determinaciones del técnico. "Estoy preparado para competir en todas las posiciones, donde diga el míster". Sobre su rol, elude polémicas. "Estoy contento con los minutos que he disputado y me centro en pillar buenas sensaciones". El gaditano se estrenó como realizador en este curso en Pinilla.

Por su parte, Álex Domínguez analizó su actuación, así como las adversidades que padecieron a balón parado. "Hago mi trabajo en silencio, sabíamos que era letales a balón parado. Su principal punto fuerte es el juego aéreo y llegó alguna complicación. Pero nos mantuvimos firmes". Aplaude la fe ciega y el compromiso de la afición, que se desplazó desde el Archipiélago a Teruel. "Es algo increíble, merece todos nuestros elogios. Si ya son viajes duros para nosotros, imagínese para ellos por acompañarnos siempre. Simplemente darles las gracias".

El corazón en un puño

Joel del Pino se estrenó como jugador de la UD. El lateral zurdo, que recibió la ficha profesional el pasado 1 de septiembre, hacía pública su emoción. "Estoy muy feliz, llevo soñando con esto mucho tiempo. Es para mi tío, y la gente que ha confiado en mí. Gracias a los que creyeron. Poder defender los colores de la UD es un orgullo".

Admite que el cambio fue por unas ligeras molestias. "Estoy bien, tenía algo de dolor. Me costaba arrancar con el grupo y al final he competido al máximo". Se declara satisfecho, a pesar de finalizar el pulso con ciertos apuros -el meta Rubén Cebollada subió al remate en el 94' en el área de Álex Domínguez-. "Al rival había que respetarlo mucho; van primeros pero somos un equipazo. Todos nos apoyamos, somos conscientes del objetivo que tenemos". Reconoce que se van con pena por la lesión de Sandro Ramírez en el segundo acto. "Queda ese sabor agridulce, no es de buen agrado que un compañero se lesione. Hay que esperar a las pruebas".

Se le cuestionó por la semana vivida, cuando todas las quinielas le daban de titular. "He estado tranquilo". Confía en contar pronto con Kirian Rodríguez. "Estamos deseando que llegue ese día". Cataloga de "afición de Primera" a los 24 valientes que se desplazaron al Pinilla.

El lateral y extremo zurdo recordó sus tiempos en la grada Naciente. El retrato de un amor por el escudo. "Desde que era pequeñito me iba a animar a la UD a la Naciente. Llegaba sin voz a casa y mi madre me regañaba". Confía en seguir de amarillo hasta el próximo es de junio -tras 15 jornadas solo ha participado en este partido de Copa del Rey-. "El gol de Viera [ante el Cartagena] lo celebré como un aficionado más, la UD es mi casa".