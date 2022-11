La fiebre por el derbi entre la UD y el Tenerife del 26 de noviembre ya está disparada. La temperatura comienza a subir entre la afición amarilla y los más fieles no faltaron a su cita con la taquilla del Gran Canaria desde primera hora de la mañana para hacerse con su billete para disfrutar del partido de máxima rivalidad deportiva de Canarias. Unos doscientos seguidores se agolparon en Siete Palmas en búsqueda de sus tickets. Hay disparidad en las opiniones de los abonados que tienen que pagar por ver el choque al ser declarado Día del Club. Desde el que se resigna, "es lo que hay", hasta el que lo da todo por Las Palmas: "hay que contribuir para que el equipo fiche grandes jugadores".

Esther Travieso Tejera fue la primera afortunada que pudo adquirir su entrada para el partido ante el Tete. "Llegué a la taquilla a las 7 de la mañana", dijo con una sonrisa la eterna aficionada de Las Palmas que siempre está presente para demostrar su amor por el club amarillo. "Nunca falto y en este tipo de partido menos, aunque haya que pagar por ver el partido", añadió mientras posaba con sus tres entradas.

Porque tres es el número máximo de billetes que se pueden solicitar en taquilla. Una por abonado y dos más a precio de entrada general. Cuantía que oscila entre los 75 euros la más cara en la zona VIP (30 para los menores de 18 años) y los 25 euros en la Grada Curva y Naciente.

Otros como José León, que incluso llegó antes que Esther Travieso a la cola de las taquillas 5, 6, 7 y 8 del Estadio de Gran Canaria pero esperó dentro de su coche y tuvo que ceder el honor de ser el primero en hacerse con la entrada, también desvelaba su felicidad por hacerse con tres billetes. "No he dormido nada, vine directo desde el trabajo para pillar las entradas. Tal y como está el equipo este año no me pierdo el partido por nada del mundo", incidió el abonado.

La venta de entradas proseguirá durante toda la tarde, hasta las 20.00 horas, que se cierran las taquillas hoy (abren desde las 10.00 horas). Los abonados podrán comprar su billete hasta el día 20 de noviembre a través de la Oficina Virtual, las taquillas y los Puntos de Venta Fenamix. Todo ello con la salvedad de que si se quieren adquirir las dos entradas extras para abonados sí o sí debe ser en el Estadio.