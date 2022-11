El derbi supera la venta de 20.000 tickets

Rumbo a las 20.000 entradas. El lleno del partenón de Siete Palmas toma forma de cara al clásico canario del 26 de noviembre (21.00 horas, Movistar # Vamos). El club amarillo anunció ayer por la noche la venta de 19.482 localidades y se espera alcanzar las 25.000 en las próximas fechas. El plazo de los abonados termina el domingo en un pulso que ha sido declarado Día del Club. Además, ayer, se agotó el primer cupo de 100 entradas para la afición del CD Tenerife que se puso a la venta en el Heliodoro Rodríguez López. La entidad chicharrera dispone de 690 tickets y se comercializa hoy un paquete de 290 localidades con estancia.

La declaración de Día del Club generó un notable cabreo del seguidor amarillo y que quedó patente en las redes. Los precios oscilan desde los 12 euros en Curva-Naciente a los 23 en Tribuna. Los abonados tiene de plazo hasta el domingo y se puede llevar dos más con el precio de no socio –que es de 25 euros en Curva y 45 en Tribuna para adultos–.

A falta de ocho días, y con unas 20.000 localidades vendidas, colgar el cartel de ‘no hay billetes’ no se descarta desde la entidad grancanaria. En la vuelta del playoff de semifinales por el ascenso ante el CD Tenerife (1-2), en el pulso que se disputó el 4 de junio, se registró la mejor entrada de la temporada con 31.502 espectadores. Lleno absoluto. Cabe recordar que los abonados no pagaban y solo se comercializaban los tickets para no socios.

El club grancanario dispone de 18.000 abonados, cifra que ya ha sido superada de cara a la afluencia del clásico canario del 26-N. Además, ayer la venta de entradas comenzó con retraso por un problema informático.

Las taquillas 5, 6, 7 y 8 del recinto de Siete Palmas, en horario de 10 a 20 horas y de forma ininterrumpida, vuelven hoy y mañana a la actividad. Igual que el domingo, última fecha para abonados. A partir del lunes, cada aficionado puede adquirir un máximo de dos entradas. Es el clásico de las cuentas pendientes. Del ‘veo mucha fiesta aquí’ a la venganza Pimi boys. Una contienda que detendrá el Archipiélago.