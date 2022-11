La lágrima de García Pimienta. El técnico de la UD se emocionó este mediodía al elogiar la situación clínica de Kirian Rodríguez y elude pronunciarse sobre el derbi contra el Tenerife el próximo 26 de noviembre. "Jugamos contra el Levante y en su casa; tienen un equipazo. Solo me preocupa el Levante y la afición siempre responde. Ahora me preocupa cero el derbi". En relación al punto débil de la formación de Calleja, avanza que reside en el corazón de Las Palmas. "La exigencia es máxima y nos medimos a un rival de Primera, debemos hacer las cosas muy bien. El punto débil del Levante es que la UD sea la UD, si estamos al 100% y cerca de lograr la excelencia; conquistaremos la victoria".

Se le trasladó si se haría un 'streamer' como el seleccionador Luis Enrique. "Pues no, os lo aseguro. Salgo que Larry [Álvarez] o el club me obliguen". En relación a los notables contratiempos con las lesiones, Pimienta determina que no han modificado nada en relación a las cargas o a la metodología de trabajo. "Es exactamente igual: la forma de entrenar, las cargas, las tareas....". Sobre a qué factores lo achacaba, realza que "el fútbol es un deporte de riesgo. Las lesiones han sido para jugadores propensos, con un pasado con este tipo de problemas. Contamos con entrenamientos y protocolos individualizados. Pero cuando sucede, y la mayoría son en partidos, es por la exigencia y la tensión. Son cosas que pasan y además les pasa al resto".

Problemas con los delanteros

El técnico de la UD ha ido rotando en las posiciones de ataque y ahora se ve con los tres arietes lesionados. "Florin y Marc llevan una semana, aunque el primero lleva más tiempo de baja. Lo de los 45 minutos en cada partido para cada uno era porque estaban para competir los 45 minutos. Veremos como responde Florin...Pero también contamos con Pejiño, Ale García, Álvaro...Este último lo hizo bastante bien. Cada alineación y cada cambio se fundamenta en el estado físico y para prevenir cualquier lesión".

No aclaró si apostará por Moha o Javi Cendón y ofreció su lado más sensible con Kirian. "Nos da lecciones cada día, pone fin a sus sesiones de quimioterapia y me emociono [valora tras unos segundos de silencio]. Es un ejemplo, ver su fortaleza entrenando es todo un lujo. Cumple todo de forma extraordinaria, estamos orgullosos y debemos esperar a su plena recuperación. Su optimismo nos vale de motor. Su vuelta es el principal objetivo de todos".