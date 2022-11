El entrenador de la UD Las Palmas. Xavi García Pimienta, cree que de no haber encontrado el conjunto insular el gol de Marc Cardona en el minuto 95 para sacar un punto en el Ciutat de Valencia "hubiera sido injusto" por "perder el partido" que hizo su equipo "contra el Levante". "Hicimos buena segunda parte con ocasiones de gol muy claras y al final tenemos la recompensa del gol de Marc", indicó el técnico sobre sus sensaciones al empatar contra el conjunto granota, al que considera "uno de los claros aspirantes al ascenso".

Se puede sentir satisfecho Pimi por el empate, a pesar de no conocer el sabor de la victoria en las últimas cuatro jornadas, dado que para él: "Estamos jugando en la casa del Levante, que es uno de los que pelean por subir". En este sentido, "la primera parte fue buena", al contrario de la cuestión que se le hizo sobre si valoraba que hasta el descanso el equipo no cuajó un buen rendimiento.

Una revolución que encontró en la segunda mitad, pero con el matiz de haberse visto con el marcador en contra. "Te ves con la jugada del penalti en contra y tienes que irte arriba", subrayó el estratega. Para que, acompañado por los cambios que introdujo para encontrarse el gol, la UD encontró una nueva marcha. "Si pensamos que vamos a jugar con los once titulares, al final al descanso iríamos 4-0. Los partidos duran 90 minutos y todos tienen que estar preparados".

En este sentido, al ser cuestionado sobre la decisión de mantener a Moleiro en el banquillo en la primera parte, García Pimienta explicó que fue debido a la lectura del partido que se imaginó en la previa para vencer al Levante. "Hicimos un planteamiento del partido y pensamos que fuera mejor que entrara en la segunda parte. Se notó cuando salió al terreno de juego. Independientemente del resultado pensamos que daba el descaro y peligro que ofreció en la segunda parte, porque no es lo mismo jugar cuando el partido está roto que desde el principio. Igual pasó con Marvin. Hoy no jugó de inicio por esto, pero no por nada más", añadió el entrenador.

De igual forma, dentro de la política de alternar los delanteros cada 45 minutos, el míster dio su versión de las sustituciones. "Lo de Florin y Marc es porque sabíamos que no íbamos a correr ningún riesgo. Que jugaran más de 45 minutos era un riesgo. Así nos salió bien en Ponferrada y Lugo y hoy lo hicieron porque están en su progreso de recuperación. Si la semana que viene tengo el beneplácito del servicio médico a lo mejor hacemos otra cosa. Si Florin marcaba 3 goles en la primera parte iba a ser sustituido igualmente", desgranó.

Vista en el derbi

Ya una vez pasado el partido del Levante, a Pimienta se le preguntó por la sensación que tiene de cara al partido del sábado frente al Tenerife (21.00 horas) y el técnico abandonó la opción de crear un ambiente cálido para el derbi. "Nada de revancha con el derbi. Por desgracia los dos equipos nos quedamos sin el ascenso la pasada temporada. Somos equipos diferentes. En los derbis no se mira la clasificación. Llegamos con tendencias distintas, ellos de tres partidos sin perder y nosotros de cuatro sin ganar. Aun así, agradezco a la afición todo el esfuerzo que están haciendo. Estoy convencido que con ellos el sábado estaremos cerca de la victoria". finalizó.