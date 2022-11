El día que Suso pudo ser de la UD por Toni Dumpiérrez

El exjugador del CD Tenerife Suso Santana (37 años), que ahora forma parte de la dirección deportiva del club chicharrero, pudo vestir de amarillo. Y no es una fake news. Durante su etapa de juvenil, este terremoto cautivó a Toni Dumpiérrez, que formaba parte de la secretaría técnica de la UD Las Palmas, y elaboró un informe sobre sus características físicas y potencial. «Me hicieron poco caso», brome el ejecutivo y entrenador nacional, veinte años después de un movimiento que cuesta asimilar. El atacante es el futbolista más odiado por los amarillos.

El escrito se quedó en un cajón y el terror del Teide estiró su carrera por el Laguna, Tenerife, San Isidro, Fuerteventura, Heart of Midlothian de Escocia y regresó al club blanquiazul para convertirse en icono con brazalete durante nueve temporadas. Alcanzó los 337 duelos con el Tete y cuando pisaba el Gran Canaria, la lluvia de silbidos era eterna. En una Copa Mahou, fue expulsado por agredir a David Simón y se encaró con la Naciente. Una vida de desencuentros fatales con el Roque Nublo.

«Pasó hace mucho, tanto que no me acuerdo. Suso despuntaban en edad juvenil y mi obligación era tenerlo atado en corto. Manejar de manera milimétrica todo el mercado, y sí, se redactó un escrito sobre su potencial antes de que se convirtiese en el que jugador que fue. Luego hizo carrera en la Segunda B, con paso por el Raqui y Fuerteventura, sí como en Escocia. Sobra más comentarios, verlo ahora de amarillo...». Sería un pecado mortal. Incluso al presidente Miguel Ángel Ramírez se le trasladó desde este medio si ficharía a Suso. «Jamás vestirá la camisa de la UD, por lo que representa al tinerfeñismo es imposible», valoró con tono diplomático.

Incluso el propio Ramírez motivó a sus jugadores empapelando Barranco Seco con fotos de Suso y sus valoraciones sobre el derbi canario. En su carrera, se enfrentó en once ocasiones con los amarillos. Logró un tanto de penalti en el Siete Palmas en 2018 y lo festejó como Iniesta en el Mundial de Sudáfrica. Odiado en una orilla, amado en la otra. Calles y rotondas en Santa Cruz de Tenerife, el demonio en Gran Canaria. Las cosas del derbi, que elevan a las alturas a los mitos y señalan a los pecadores.

Cada vez que tocaba el balón en el Gran Canaria, se caía el mundo. «No sé por qué me odian tanto», valoró en una ocasión el ‘10’.

El picante del clásico

La memoria de la perversión. La enciclopedia de la pasión. 170 días después del 4-J, llega el 26-N. La UD se cita este sábado con el Tenerife en el derbi de las cuentas pendientes. No estará Suso, ya en un despacho. En el último precedente, el Tete logró imponerse (1-2) y accedió a la final del playoff por una plaza en Primera ante el Girona de Juanpe y Míchel. Finalmente, y de forma inapelable, recibió un baño de fútbol por parte del cuadro gerundense –0-0 en la ida y 1-3 en una zona cero del pánico llamada Heliodoro–.

Las burlas, en las que participó Suso, sobre la arenga de Viera con el famoso ‘veo mucha fiesta aquí’ acabaron en sepelio. El 4 de junio, tras trece años de espera –desde 2009 con Oltra–, la formación blanquiazul volvía a festejar un triunfo en el partenón de Siete Palmas. Fue como un ascenso. Champán y publicación digital en la web del Tenerife con una bandera clavada en el Gran Canaria. Por su parte, en la UD, comunión emotiva de 25 minutos entre la plantilla y el sector de Naciente. Fue la semilla del éxito de la campaña de abonos, que cuenta con 18.000 carnés. El pulso del sábado apunta al lleno. 32.000 almas.

Aquella vuelta del playoff significó el último partido de Jesé Rodríguez. Jey-M cuestionó la falta de ambición de Pimienta con los cambios en la segunda parte y ya con el 0-2 en el marcador. Los tantos de Enric Gallego, que se fue sin una amarilla en la eliminatoria tras lucir su etiqueta más marrullera, dejaron desnortado al técnico. Ramis no ocultó su alegría. «Hemos mandado un mensaje muy contundente». En el bando amarillo, lágrimas y cambio de ciclo. El Tete, también terminó saltando por los aires. No hubo más noticias de Suso ni de sus bromas. Lo del sábado, no será un chiste.