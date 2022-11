Álex Domínguez no quiere ser Nacho González. El meta de la UD Las Palmas afronta este sábado en el Gran Canaria su primer clásico canario (21.00 horas, Movistar Vamos #) y además es su primer partido con público en Siete Palmas. Puestos a estrenarse que sea a lo grande. Con 19 duelos de amarillo -debutó en junio de 2020 con las gradas vacías en el adiós de Pedri-, su abrazo a la titularidad en la 20-21 coincidió con el fútbol pandémico. Se espera un lleno. Afronta esta cita desde la calma, sin dar un titular incendiario. La pausa con guantes. Sobre si sueña con lanzar un penalti y vestirse de héroe ante el CD Tenerife, esconde el bulto. "No me voy a meter en ningún jaleo. Los delanteros a meter goles; y yo con parar ya tengo bastante".

Lo encara desde la responsabilidad y sin aristas pasionales. "Es un partido más, así es como debe tratarse. Llegamos de un empate meritorio ante el Levante, estuvimos cerca de la victoria". Lo de 'trabajar en silencio' es su eslogan. Lo lleva tatuado en los guantes: "Sabía que llegaría mi oportunidad", valor el arquero catalán, que estuvo quince jornadas a la sombra de Álvaro Valles. Sobre si se siente titular, en el caso de mantener su gran nivel, y cuando regrese el sevillano debe seguir siendo el número '1', elude polémicas. "No resulta agradable jugar en estas circunstancias, es un compañero al que le tengo mucho cariño. Le mando un abrazo y espero que se recupere. Estaba en el mejor momento de su carrera". Incide en el impacto emocional de lograr la victoria ante el eterno rival y más si cabe tras encadenar cuatro duelos sin victorias -dos puntos de doce en litigio-. "Las estadísticas están ahí y son por algo. Somos muy superiores en todos los partidos; si mantenemos este nivel de juego, pues llegarán las victorias". Soriano y los penaltis de Enric Gallego Elogia la veteranía de Soriano, su rival el sábado en el clásico de las cuentas pendientes. "Le avala su experiencia y sabe lo que significan estas citas". Álex Domínguez, el arquero cauto que escapa de los titulares incendiarios. "Cuando Valles vuelva, el míster decidirá". Cero manías, cero rituales y aplausos al paso de la guagua por Fondos de Segura. "Es un aliciente y son de esos capítulos que te llevan en volandas. En los momentos más duros sabemos que están y jamás te abandonan". Confiesa su preparación del clásico y estudia los penaltis del Tenerife junto con Yepes, el preparador de porteros de la UD. "Todo lo preparas, pero al final influye la intuición y la suerte. No todo se puede estudiar". Comparte la línea argumental de Pimienta, el 4-J no vale de revancha. "El pasado no cuenta, ya lo recalcó el míster". Para el internacional sub 21, "tenemos ilusión y estamos motivados. No será definitivo, aún restará mucho campeonato pero quiero llevarme la victoria en mi primer derbi".