Jueves, 13.31 minutos. Por fin, se alzó el telón del derbi de la pasión. Habla Viera, comienza el clásico canario y sube el pan. El capitán de la UD Las Palmas Jonathan Viera Ramos tiene sangre de derbi. El autor intelectual de la frase 'veo mucha fiesta aquí' del pasado playoff, pasa de las provocaciones acaecidas tras la eliminación del 4-J. "No tengo sed de venganza, jamás la he tenido y no la voy a tener ahora. Simplemente dije lo que sentía y ya trasladé que si alguien se sentía ofendido, nunca fue mi intención. Pero no me gusta perder. En caliente digo cosas y no me arrepiento. Voy a salir a ganar como siempre he hecho en toda mi carrera (...) Es un duelo especial, que he vivido desde juveniles. Quizás esa frase no nos fue de gran ayuda y nos metió algo más de presión".

En relación a las claves futbolísticas, Viera avanza que solo deben centrarse en el fútbol preciosista que saben elaborar con Pimienta. "Las claves son muy sencillas, salir a jugar al fútbol y entrar en el tipo de partido que nos conviene. No caer en trampas, no meternos con ellos, con el árbitro...Somos buenos jugando como sabemos". Se le cuestionó por la falta de mordiente y agresividad ante el Tenerife, un equipo que sí sabe pegar. "Pues no verá como pega Nuke, Saúl Coco, Álex Suárez Curbelo...Nosotros también pegamos. Pero hay que pegar como hay que hacerlo. Hasta los delanteros están pegando en esta temporada. Pero pegamos siempre con la pelota en juego, con nuestras armas. Yo, sin embargo, mejor que no pegue. El día que lo haga me expulsarán seguro. No sé hacerlo". Vacaciones para el coach Richi Admite que es una semana "especial" y que "hay que jugar al fútbol". Salir con cabeza y aprender de los errores. "Mi frase elevó la ansiedad. Pude aportar más de otra manera. Como capitán y por experiencia en estos partidos recalco que debes ganar desde la calma. Jugar como sabemos. Jugar al fútbol. En eso somos buenos. Competir como siempre lo hacemos. Las emociones te condenan (...) Lo del año pasado nos ayudará. Noté que salimos muy ansiosos. Con nuestro juego, somos fiables". La formación de Ramis llega con las bajas de Garcés, Corredera y el central León. "No han cambiado mucho, saben que si vienen a disputarnos la pelota, pues lo pasarán mal". Insiste el '21' que un factor clave será "tener paciencia". El que se adelante, "tendrá mucho ganado". La semana de la 'V' Mirada afilada, la seriedad del genio. Viera admite que tiene un pálpito especial. Cuando ve el escudo del Tenerife, se transforma. "Los derbis siempre son especiales. El primero que juegas siempre te acompaña. Pero ya no hay nada nuevo. Sé cómo se jugará. Era igual cuando los disputaba en Juveniles". Se emociona cuando mira a la grada. "Lo del año pasado y esta temporada lo he visto muy poco. La gente se queda en todos partidos tras el final. Les debemos un triunfo, a la grada y a todos los que siempre están ahí". Desvela la anécdota del pasado martes, cuando el capitán abrió la puerta de la caseta. "Mi compañeros me dijeron al verme: Jony es tu semana. Respondí que son las semanas que me gustan y en las que disfruto de todo. De los entrenos, de las comidas...". Y cuestiona el fútbol moderno, en el falta calle y desborde. Falta el caño y la elegancia. Se impone el físico y el músculo. "El fútbol evoluciona hacia otro sitio, lo ves en el Mundial. Desaparece la vistosidad y el buen juego".