Arenga como retrato pop

La frase de los 178 días. La arenga de Viera en el Heliodoro el 1 de junio sigue dando que hablar. Tras la derrota (1-0) en la ida del playoff, fue la gasolina anímica. Pasó el Tete y los chicharreros la utilizaron como burla obscena. «Nos elevó el grado de ansiedad; pero no me arrepiento», dice el ‘21’.

Una arenga eterna. Las cinco palabras que hicieron temblar al padre Teide carecen de fecha caducidad. No son como un yogur. El ‘yo veo mucha fiesta aquí’ de Jonathan Viera sigue dando que hablar. Inmersas en el bucle de Twin Peaks. 178 días después, la arenga de aquel 1 de junio en el césped del Heliodoro, baila en la atmósfera de otro derbi. Como si se hubiese detenido el reloj. El discurso más racial del Mesías ha servido para diseñar banderas, cojines y pijamas. Como el retrato pop de Andy Warhol de Monroe. El ‘21’ no se arrepiente.

Tras quedar eliminados por el Tenerife, las burlas y bromas desde la capital chicharrera fueron sonadas. Incluso Suso Santana posó en una discoteca mofándose de la frase motivadora del Mesías. Para el capitán de la UD, no hay margen para el odio. «No, no tengo sed de venganza. Nunca la he tenido y nunca la voy a tener en mi carrera. Si alguien se sintió ofendido lo siento, ya lo dije. Odio perder, solo quiero ganar y ganar. Lo dije en caliente, pero no me arrepiento de mis palabras. No dije nada ofensivo. Voy a salir a jugar a ganar el partido como he hecho siempre», aseveró ayer en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Sí reconoció el atacante, que quizás no fue el escenario idóneo. «Nos hizo competir con un grado de ansiedad elevado; pude ayudar al equipo de otra manera. Debo aprender y corregirlo».

La arenga de JV-21 marcó la vuelta de la eliminatoria y la historia de los clásicos. Aythami Pérez González, fiel seguidor de la UD, viajó en este curso al Anxo Carro de Lugo (0-1), al Pinilla de Teruel (0-1) y Valencia para presenciar el último partido ante el Levante UD (1-1) con su bandera del ‘veo mucha fiesta aquí’.

El ingenio de los fieles genera la creación de banderas y cojines con la frase motivadora

La prenda es su amuleto. Tiene pensado patentar el diseño para su comercialización al precio de 15 euros la unidad. «Era necesario pasar a la acción, no dejaba de pensar en esa frase del ‘yo veo mucha fiesta aquí’ que nos conmocionó a todos. Mandé una foto a la empresa china AliExpress, así como un diseño con el estampado de la foto de Viera con el micrófono de Movistar Vamos [en el que comentó el exceso de euforia en el Heliodoro cuando aún restaban noventa minutos en Siete Palmas]. Me acompaña en todos los desplazamientos, no descarto llevarla al estadio chicharrero para el pulso de la segunda vuelta. Pero sin ánimo de provocar». La misma línea argumental que el ‘21’.

Oratoria de récord

El club grancanario anunció en la noche de ayer que ya se han vendido unas 31.850 entradas para el clásico del 26-N. Ya solo quedan a la venta unas 550 entradas en el sector de Tribuna y con los precios más elevados. Valen 45 euros en la categoría adulta y 18 para los niños –menores de 17 años–. Luego figura la categoría de Tribuna Especial que tiene un coste de 55 euros por cada ticket para adulto y 20 para niños.

La venta de 31.850 localidades ya conforma un récord histórico para la historia del Gran Canaria y de la UD Las Palmas. El estadio, inaugurado en 2003, nunca ha contado con este aforo y pasando por taquilla. Cabe recordar que este derbi canario de la 17ª jornada fue declarado Día del Club. El UD-Tenerife del 4-J congregó a 31.502 espectadores y los socios no pasaron por caja.