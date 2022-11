La reivindicación de un estilo de juego. El reflejo de la UD Las Palmas en la selección española que asombró en su primer partido del Mundial con su mayor goleada histórica en la Copa del Mundo, a Costa Rica (7-0). En la previa del derbi, sobre el que poco quiso hablar más allá del clásico agradecimiento a la afición por su respuesta en las taquillas, Xavi García Pimienta recordó que su filosofía de juego, la misma que la de Luis Enrique, es perfectamente válida para alcanzar el éxito. "Me alegro mucho de que a España le vaya muy bien. Yo no hablo de una manera concreta de jugar porque se puede ganar de muchas maneras, pero está claro que de la manera que juega España se puede ganar, jugando bien y bonito, teniendo más ocasiones que el rival y concediendo muy poco al contrario. Veo reflejada la UD las Palmas en la selección y creo que nos ha ido muy bien". Sentencia de entrenador.

La hizo después de una comparecencia con poca sustancia, porque el técnico catalán no quiso profundizar ni en lo que tiene pensado para derrotar al Tenerife por primera vez ni en lo que prevé del rival. Le bastó con insistir varias veces en que conoce la fórmula, sin revelarla, para imponerse a un equipo contra el que ha perdido en dos ocasiones, y en que no sabe lo que propondrá Luis Miguel Ramis. «No tengo ni idea de lo que va a hacer. Nosotros debemos y tenemos que estar preparados para lo que tenemos que hacer nosotros. Si el Tenerife juega de una manera u otra tendremos que amoldarnos, pero no depende de nosotros», comentó antes de matizar: "Puedo tener la intuición por los partidos que ha hecho recientemente".

En cuanto a su equipo, reafirmó la receta que dio Jonathan Viera un día antes, la "paciencia": "Nosotros tenemos una manera de jugar que es muy clara. Cuando mantenemos el balón es porque no podemos progresar de manera inmediata. Entonces, de manera asociativa tenemos que ir avanzando en el terreno de juego hasta encontrar el hueco", explicó.

Cuestionado por si tenía pensado premiar a hombres como Moleiro o Pejiño, que mejoraron al equipo con su entrada en la segunda parte del choque frente al Levante el domingo pasado, reflexionó: «El hecho de que ellos marcasen el gol también activa que tengamos que buscar soluciones. Cuando planteo un partido no sólo pienso en el equipo titular, sino también en tener soluciones en el banquillo. Como no sabemos exactamente qué va a pasar, si tienes en el banquillo recambios puedes tener soluciones".

En otro orden de cosas, García Pimienta no consideró un problema el hecho de que algunos jugadores pudieran estar sobremotivados al tratarse de un derbi porque simplemente no lo detecta. "He preparado el partido con la exigencia de todos, pero es cierto que es un partido especial. Tenemos la responsabilidad de dejarlo todo en el terreno de juego y que cuando acabe el partido la afición esté orgullosa porque sus jugadores lo han dejado todo en el terreno de juego. La motivación no hace falta ni hablarla. A partir de ahí tenemos que hacernos fuerte en el Estadio y conseguir que esas 32.000 personas se vuelquen con nosotros y nos ayuden a conseguir el objetivo", aseguró.

Consciente de que la UD sumo sólo dos puntos de los últimos 12 posibles, el técnico restó importancia al bache de resultados porque, a su juicio, su equipo ha merecido más. "Nos falta tener eficacia. El equipo a nivel numérico ha merecido mucho más. Vamos a seguir generando esas ocasiones, que sean más claras si es posible, y por supuesto convertirlas en goles», dijo.

Además, aclaró que «Marc Cardona y Florin Andone han hecho una semana completa de entrenamientos", por lo que, a falta de la sesión de activación de mañana, están para jugar más de 45 minutos. Benito, Ramírez, por su parte, no se ha recuperado a tiempo y causará baja, al igual que Valles y Sandro, también lesionados. Vitolo, por su parte, regresará a la convocatoria.