Viera abraza el balón. Viaje melancólico al patio de la infancia. Salgan y disfruten. Terapia Cruyff. El genio de La Feria sonríe ante la batalla que detiene el latido del Archipiélago. Por fin, se alza el telón del clásico de las cuentas pendientes del 26-N –mañana, 21.00 horas y televisado por Movistar Vamos #–. Con un Gran Canaria de récord (al filo de las 32.400 almas y pasando por taquilla en un hecho insólito) y con Quevedo al micrófono (hace el saque de honor), se acerca el duelo de las emociones. El de la venganza en la grada, tras la eliminación el 4 de junio, y la paz en sala de prensa, hasta que llegó el ‘21’. Adiós a las tonterías.

Tras la oratoria diplomática de Álex Domínguez y Nuke Mfulu, le tocó a la experiencia. El capitán de la UD afronta su octavo duelo regional. Luce un balance de tres victorias, dos empates y las dos últimas derrotas en el playoff de ascenso que terminó en tragedia.

«Me dicen que es mi semana y es verdad. Disfruto de cada entreno, de cada minuto», valora

Cuando tienes al CD Tenerife al otro lado de la trinchera, habla el corazón. «Hay que jugar al fútbol y olvidarse de todo lo demás, cuando nos ponemos a jugar y nos olvidamos del ambiente y de los árbitros, somos muy buenos. Se lo he dicho a los chavales que jueguen y disfruten [el ‘salid y disfrutad’ de Johan Cruyff en la previa a la final de Copa de Europa de Wembley y que sepultó la sequía culé].

A sus 33 años, y una fase del calendario extraña, con cuatro jornadas sin victorias –dos empates y dos derrotas–, el Mesías recalca en afrontarlo como si fuera del día del Juicio Final. No hay mañana. «Se los recalco, cada vez me queda menos derbis y menos años. Estos partidos son increíbles y no vuelven. Hay que salir y disfrutar».

Las 222 faltas del ‘Tete’

En relación a las claves futbolísticas, el ‘21’ avanza que solo deben centrarse en el fútbol preciosista que saben elaborar bajo la partitura Pimienta. «Las claves son muy sencillas, salir a jugar al fútbol y entrar en el tipo de partido que nos conviene. No caer en trampas, no meternos con ellos, con el árbitro...Somos buenos jugando como sabemos». Se le cuestionó por la falta de mordiente y agresividad ante el eterno rival, un bloque de hormigón que sí sabe pegar –que luce la quinta plaza en el ranking de la agresividad de Segunda con 222 faltas, por las 179 de la UD–.

«Pues no verá como pegan Nuke Mfulu, Saúl Coco, Álex Suárez, Curbelo... Nosotros también pegamos. Pero hay que pegar como hay que hacerlo, con el balón y nuestra forma de entender el juego. Hasta los delanteros que tenemos están pegando en esta temporada. Pero se hace siempre con la pelota en juego, con nuestras armas. Yo, sin embargo, mejor que no pegue. El día que lo haga me expulsan seguro. No sé hacerlo».

Reclama aprender de las dos últimas derrotas del playoff: «Ahora somos más maduros»

Admite que es una semana «especial». Recalca salir con cabeza y aprender de los errores de la pasada eliminatoria ante el Tenerife, que se cerró con un marcador global de 3-1 para los chicharreros. El ‘21’ se retiró lesionado en el tramo final del primer acto. Ahí se detuvo el tiempo. Un desenlace que estuvo marcado por la afamada frase del ‘veo mucha fiesta aquí’.

«Mi frase elevó la ansiedad. Pude aportar más de otra manera. Como capitán y por experiencia en estos partidos recalco que debes ganar y competir desde la calma. Jugar como sabemos. Jugar al fútbol. En eso somos buenos. Competir como siempre lo hacemos. Las emociones te condenan (...) Lo del año pasado nos ayudará a crecer y mejorar. Noté que salimos muy ansiosos [el primer tanto de Enric Gallego en el Gran Canaria el fatídico 4-J llegó a los cuatro minutos de la contienda tras un error en la salida de Valles]. Con nuestro juego somos fiables». La formación de Ramis llega con las bajas de Garcés, Corredera y el central León. «No han cambiado mucho, saben que si vienen a disputarnos la pelota, lo pasarán mal». Insiste el ‘21’ que un factor clave es «la paciencia». El que se adelante, «tiene mucho ganado».

Club de fans y el eco de la duda

Sus críticos, los herejes del vierismo ilustrado, condenan el exceso de conducción del mediapunta y capitán. Dicen que ‘ralentiza mucho el juego’. Ayer, el Mesías ofreció una respuesta genial. Sobre si tenía algo que reprocharles o responderles, aseveró que «no».

«En un clásico, el que se adelante tiene mucho ganado. La paciencia es otra de las claves

A la cuestión de si ficharía a algún jugador del cuadro chicharrero, que tiene a Juan Carlos Cordero de director deportivo y 16,8 millones de valor del plantel, por los 23,3 kilos de Las Palmas. «En el Tenerife hay futbolistas que me gustan mucho. Pero nosotros también tenemos buenos jugadores, me quedo con esos. Si los hay incluso que están en el banquillo y no pueden participar, no me voy a poner a hacer ahora el papel de director deportivo ahora».

Mirada afilada, la seriedad del genio. Admite que tiene un pálpito especial. Cuando ve el escudo del Tete, se transforma. «El primero siempre te acompaña. Nunca lo olvidas.Luego no hay nada nuevo. Sé cómo se jugará. Era igual cuando los disputas en Juveniles». Se emociona cuando mira a la grada. «Lo del año pasado y esta temporada lo he visto en muy pocas ocasiones. La gente se queda en todos partidos tras el final [esa comunión con Naciente]. Les debemos un triunfo y más si llega éste. Irá por ellos, siempre están ahí».

«A los que dicen que abuso del balón y ralentizo el juego no les digo nada. Es su opinión»

El compromiso convertido en telenovela. Historias del derbi de Netflix. Confiesa la anécdota del pasado martes, cuando el capitán abrió la puerta del vestuario de Barranco Seco. «Mi compañeros me decían al verme: ‘es tu semana’. Respondí que son las semanas que me gustan y en las que disfrutas de todo. De los entrenos, de las comidas, el trayecto al estadio...». Y cuestiona el fútbol moderno, en el que la picardía de la calle y el desborde. Falta el caño y la elegancia. Se impone el físico, músculo y un juego robotizado. «El fútbol evoluciona hacia otro sitio, lo ves en el Mundial. Desaparece la vistosidad y el buen juego».

Chicharreros a Segunda B

El primer derbi del genio fue el ‘Quirogazo’. El tanto del argentino Mauro Quiroga llegó en el 87’ y el técnico Paco Jémez fue manteado en el Heliodoro (enero de 2011). En el segundo capítulo, un tanto de penalti de Sergio Suárez (1-0) y el cuadro chicharrero se fue a la categoría de bronce en la 42ª y última jornada del campeonato.

«El Tenerife tiene buenos jugadores; no ficho a ninguno. No soy director deportivo»

El 1 de marzo de 2015, se fue bajo un manto de lágrimas y lesionado, escoltado por Juan Naranjo, el jefe de fisioterapeutas del club grancanario (1-1). Con un Gran Canaria en obras, el tanto amarillo lo firmó Hernán Santana de cabeza. El pasado 16 de octubre, se estrenó como realizador tras recibir un gran pase de Jesé. Elady hizo el empate y un bendito Álvaro Lemos, en el 92’, encendió el éxtasis (2-1). El centenariazo, con un tanto de Kirian Rodríguez, el 2 de enero de 2002, supuso la primera victoria del Mesías en el Heliodoro Rodríguez López (0-1). Completa la secuencia el doble revés en el playoff de ascenso –0-1 y 1-2–.

«Este año tenemos un equipo más maduro, con un año más de experiencia», enfatiza. Lamenta la falta de puntería en las últimas cuatro jornadas. «Seguramente si tuviésemos más efectividad, ahora contaríamos con ocho o nueve puntos más. El fútbol son rachas. No podemos obsesionarnos».

«El que pensase que la UD subía en marzo o en abril, o no sabe o lleva poco en esto»

Viera y el ogro del Teide. Frente a frente. Todo o nada.«Hay que ganar y cambiar la dinámica. El que pensara que en marzo o abril estaríamos en Primera; o no sabe o lleva poco en esto». Picardía dialéctica. El lenguaje de la calle para incendiar el clásico del alma. Llenarlo de cordura y responsabilidad. El ‘salir y disfrutar’ del ‘21’. Como si fuese el último derbi. Como si no hubiese mañana. Como el primero en el Mundial 82 de Jinámar.